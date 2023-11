« Euro 2024: Le destin des équipes nationales dévoilé! Qui est en lice pour l’Allemagne? »

Alors que l’Euro 2024 pointe son nez dans un délai de sept mois, nous venons d’assister hier à la clôture de la première épreuve de qualifications. Vingt pays ont d’ores et déjà validé leur participation, en revanche, douze d’entre eux vont devoir faire face à des matches de barrages qui se tiendront en mars.

Le Verdict des Éliminatoires de l’Euro 2024

Les éliminatoires de l’Euro 2024 (du 14 juin au 14 juillet) sont terminées. Vingt équipes, dont l’équipe de France qui est assurée d’être tête de série, ont décroché leur billet, rejoignant ainsi l’Allemagne, le pays hôte, à la suite des derniers matchs de groupe le 21 novembre. Il reste trois places à pourvoir par le biais des barrages, dont les demi-finales sont prévues pour le 21 mars et les finales pour le 26 mars.

Favoris et Surprises des Qualifiés

Les critères de qualification étaient simples – terminer dans les deux premières positions de leur groupe. Cette tâche a été accomplie même par les grandes puissances européennes du football, telles que l’Angleterre, la France, le Portugal, l’Espagne et la Belgique, qui seront tous têtes de série lors du tirage. Leurs adversaires potentiels incluent l’Italie, qui a acquis sa place en terminant deuxième du groupe C.

Outre l’Italie, champion en titre, neuf pays ayant participé à la dernière édition ont également réussi à se qualifier. Parmi les surprises des éliminatoires figurent la Slovénie et l’Albanie, qui participeront respectivement à leurs deuxième et troisième Euro. L’Euro 2024 verra également le retour de la Roumanie et de la Serbie.

Les Barragistes : Le Dernier Espoir

Douze nations devront passer par des barrages (six demi-finales le 21 mars et trois finales le 26 mars) pour obtenir leur précieux sésame pour l’Euro. Ces nations ont été sélectionnées parmi les meilleures de la Ligue des nations 2022-2023. La voie C comprendra la Géorgie, le Luxembourg, la Grèce et le Kazakhstan. La Pologne, l’Estonie et le pays de Galles sont dans la voie A, et Israël et la Bosnie-Herzégovine sont dans la voie B. L’Islande, l’Ukraine et la Finlande rejoindront l’une des deux voies restantes après un tirage au sort.

Déception pour la Norvège d’Erling Haaland

La Norvège, dirigée par Erling Haaland, ne participera pas à l’Euro 2024. Troisième de leur groupe, derrière l’Espagne et l’Écosse, et non admissible pour un repêchage en raison de leur performance à la Ligue des Nations, l’équipe norvégienne a échoué à qualifier leur pays, qui n’a pas participé à une compétition internationale depuis 2000.

Le potentiel de l’équipe norvégienne, qui comprend des joueurs de haut niveau tels que Martin Odegaard (Arsenal), Julian Ryerson (Borussia Dortmund) et Leo Ostigard (Naples), n’a pas suffi. Erling Haaland, deuxième du Ballon d’Or 2023, verra probablement ses chances de gagner le trophée diminuer suite à l’absence de son équipe dans le tournoi.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA