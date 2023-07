Étudiants solidaires : circuits-courts pour aider les plus précaires !

L’aide alimentaire aux plus nécessiteux peut être améliorée par la mise à disposition de produits frais et locaux. Cette stratégie est devenue une véritable mission pour deux jeunes originaires de Mont-de-Marsan en Gascogne. En effet, depuis un an, ces deux donateurs altruistes se préoccupent de fournir des produits frais aux personnes les plus vulnérables. Une telle initiative a un impact sur la santé et le bien-être de tous les bénéficiaires concernés, qui ont ainsi accès à des fruits et légumes locaux, naturels et de qualité. En outre, la préférence accordée aux circuits-courts joue un rôle essentiel dans la réduction de l’empreinte carbone et le soutien de l’économie locale. Cette vision solidaire de l’alimentation est admirable et mérite d’être saluée pour ses conséquences positives.

Des jeunes Montois proposent des produits frais et locaux aux plus démunis

Antoine Darrieutort et ses deux amis ont créé l’association Territoire Solidaire, il y a un an, dans le but d’aider les plus précaires en leur proposant des produits frais et locaux. Ainsi, deux fois par semaine, ils se rendent sur le marché de Mont-de-Marsan pour distribuer des sandwichs confectionnés à partir de produits offerts ou vendus à petit prix par des producteurs locaux.

Circuits-courts

L’association Territoire Solidaire a choisi de privilégier les circuits-courts en voulant promouvoir les produits frais et locaux. En effet, lors de leurs distributions, ils ne proposent pas de produits surgelés ni de boîtes de conserve. Les producteurs locaux, tels que Mélanie Chesnais, maraîchère dans les Landes, sont des partenaires de choix pour l’association qui encourage également des valeurs d’entraide et de solidarité envers le monde paysan.

« Le 15 du mois, ils n’ont plus rien »

À l’origine, l’association a été créée pour aider les sans-abris avec une distribution de sandwichs. Cependant, depuis six mois, on constate que les travailleurs, qui n’ont plus rien le quinze du mois, sont également présents dans la file. En effet, la situation ne cesse de s’aggraver et il y a une augmentation croissante du nombre de personnes qui travaillent et qui se retrouvent à faire la manche devant les magasins. Les bénéficiaires sont satisfaits de cette initiative de l’association et témoignent leur reconnaissance.

Les étudiants de l’association Territoire Solidaire promettent de continuer leur initiative à la rentrée et d’aider les plus démunis en proposant des produits frais et locaux.

source originale : La Pause Info.fr