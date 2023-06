États-Unis: Comté exige 51 milliards $ d’entreprises pétrolières pour chaleur extrême

Le comté déclare que les émissions de carbone dues à l’emploi d’énergie fossile produite par ces groupes ont eu un impact « considérable » dans cet événement survenu en 2021.

Le comté de l’Oregon, situé au nord-ouest des États-Unis, a annoncé jeudi 22 juin qu’il poursuivait en justice plusieurs grandes compagnies pétrolières pour leur réclamer plus de 51 milliards de dollars suite au « dôme de chaleur » de 2021, un phénomène climatique extrême et mortel. Le comté de Multnomah soutient que la pollution carbonique causée par l’utilisation des énergies fossiles produites par ces entreprises a joué un rôle « important » dans cet événement. Parmi les entreprises impliquées figurent Exxon Mobil, Shell, Chevron, BP, ConocoPhillips et Total Specialties USA.

Demande d’indemnisation de 50 millions de dollars

Le comté réclame 50 millions de dollars en dommages et intérêts et 1,5 milliard de dollars pour les futurs effets néfastes – chaleurs extrêmes, sécheresses, incendies et fumées devenant de plus en plus fréquents. Il demande également aux entreprises de verser 50 milliards de dollars dans un « fonds d’atténuation » des impacts, afin de moderniser les infrastructures du comté.

Une vague de chaleur sans précédent avait frappé l’ouest des États-Unis et du Canada de la fin juin à la mi-juillet 2021. Le nombre de décès qui en ont résulté a été estimé à 1 400 et une température de 49,6 degrés Celsius a été enregistrée à Lytton, en Colombie-Britannique. Selon une analyse, le World Weather Attribution (WWA), un groupe de scientifiques, affirme que ce dôme aurait été « pratiquement impossible » sans le changement climatique provoqué par l’homme, qui l’a rendu au moins 150 fois plus probable.

La plainte du comté de Multnomah inclut également l’American Petroleum Institute et le cabinet McKinsey & Company. Par cette action, le comté de Multnomah rejoint des dizaines de villes, comtés et États à travers le pays qui ont poursuivi en justice des groupes pétroliers, les accusant d’avoir contribué au changement climatique et véhiculé de la désinformation. Ces plaintes s’inspirent d’affaires ayant ciblé les géants du tabac et de la pharmacie, concernant respectivement les cigarettes et les opiacés.