Est-ce que l’écureuil ne se nourrit vraiment que de noisettes ? Découvrez la vérité ici !

Connait-on vraiment la vérité sur sa réputation de grand amateur de noisettes ?

Le vrai régime alimentaire de l’écureuil roux

Contrairement à ce que l’on pense, l’écureuil roux ne se nourrit pas exclusivement de noisettes. En fait, son alimentation est bien plus variée et équilibrée. Chaque matin, il s’aventure dans les arbres pour collecter des graines de pins, des pignons, qui sont ses aliments favoris. En plus des noix et des noisettes, il consomme également des faines, des châtaignes et d’autres fruits à haute teneur calorique. Ces ressources alimentaires peuvent être consommées immédiatement ou cachées pour une consommation ultérieure.

Une alimentation diversifiée en cas de pénurie

En cas de rareté de ses fruits et graines préférés, l’écureuil fait preuve de flexibilité et se rabat sur d’autres sources de nourriture telles que les bourgeons, les fleurs d’arbres, les baies, les fruits à pulpe et même les insectes. En période de disette, il pourra également manger des œufs et des oisillons.

La surprenante découverte sur la consommation de champignons

Des études récentes ont révélé que l’écureuil roux consomme des quantités importantes de champignons souterrains, notamment des truffes du cerf. Bien que ces aliments ne soient pas nutritifs et principalement constitués de spores non digestibles, il semblerait que les écureuils les consomment en raison de leur abondance et de leur odeur repérable. Les excréments des écureuils européens sont même en grande partie composés des spores de ces champignons, suggérant une consommation non anecdotique. De plus, les glands, noisettes et autres graines enterrées par les écureuils vivent en symbiose avec ces champignons, contribuant à la naissance de nouveaux arbres et à la dispersion des truffes.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA