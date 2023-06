Espèce menacée: La chèvre poitevine médaillée par la Fondation du Patrimoine – sauvetage urgent!

La chèvre poitevine, ayant remporté la médaille de bronze de l’agrodiversité décernée par la Fondation du Patrimoine, est une espèce en péril. Dans la partie sud du département des Deux-Sèvres, un éleveur détient un troupeau de 260 jeunes chèvres. Il a l’unique mérite en France d’avoir mis en place une pépinière, et c’est en reconnaissance de cet effort qu’il a reçu cette récompense.

Avec sa fourrure mi-longue, sa couleur brune, ses jambes et son ventre blancs, la chèvre poitevine se distingue facilement. Depuis 2017, Mathias Chebrou parcourt la France pour acheter ou sélectionner les meilleures chèvrettes afin d’assurer une génétique de qualité à cette espèce qu’il s’efforce de préserver. « Au quotidien, c’est un travail assez difficile, mais cela a du sens car depuis 20 ans, on sélectionne cette chèvre-là et on contribue à développer une race qui a un faible effectif », se félicite l’éleveur.

5 000 chèvres poitevines en France

C’est pour ce travail minutieux, effectué avec sa fille Charline, qu’ils ont reçu une médaille de bronze de la Fondation du Patrimoine et du laboratoire Ceva. « L’importance de ce prix, c’est à la fois la préservation de la race, mais aussi ce qu’on en fait. Parce que quand on parle du patrimoine, quel qu’il soit, ce n’est pas seulement pour le mettre dans un musée, pour le conserver, c’est aussi pour qu’il y ait des débouchés », explique Pierre-André Masteau, délégué départemental de la Fondation du Patrimoine.

En tant qu’animateur de l’association de défense et de développement de la chèvre poitevine, Léopold Denonfoux souligne que même si le nombre d’éleveurs et d’effectifs de chèvres poitevines augmente, l’espèce est toujours considérée comme menacée. « Il y a 5 000 chèvres poitevines en France. On était à 600 il y a une quarantaine d’années. On est sur une très bonne dynamique, mais la race n’est pas encore sauvée ».

Le prix de l’agrobiodiversité existe depuis 11 ans. Avant la chèvre poitevine, la race de vache maraîchine et la poule de Barbezieux ont été récompensées afin de préserver ces anciennes espèces agricoles.