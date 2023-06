Espagne gagne Ligue des Nations en battant Croatie aux tirs au but en football

Dimanche dernier à Rotterdam, les Espagnols ont triomphé après une lutte acharnée et remplie de suspense, prenant ainsi la suite de la France dans le classement de la compétition.

Suite à un match palpitant et incertain jusqu’à la fin, la troisième édition de la Ligue des nations a finalement été remportée par l’équipe espagnole. La Roja a vaincu la Croatie en finale, dimanche 18 juin, après une séance de tirs au but et 120 minutes de jeu sans aucun but marqué (0-0, 5-4 aux tirs au but). L’Espagne succède ainsi au Portugal et à la France, championne en titre en 2021.

Le gardien espagnol Unai Simon a joué un rôle décisif dans cette victoire. Lors de la séance de tirs au but, il a arrêté les tentatives de Lovro Majer et de Bruno Petkovic, avant que Dani Carvajal n’offre à l’Espagne son premier titre depuis l’Euro 2012. Ce trophée marque une excellente entrée en matière pour Luis de la Fuente, six mois après l’élimination de l’équipe espagnole en huitièmes de finale de la Coupe du monde face au Maroc (0-0, 3-0 aux tirs au but).

La Croatie, quant à elle, subit une nouvelle défaite en finale d’une compétition internationale, après avoir perdu lors de la Coupe du monde 2018 contre la France (4-2).

Les moments clés du match :

[Contenu intégré : résumé du match]