Escalade: Réintégration des Russes et Biélorusses par la Fédération Internationale en 2024

Ce mécanisme de réadmission des sportifs russes et biélorusses pourrait leur donner l’opportunité de participer aux Jeux Olympiques de Paris en 2024.

L’escalade est le dernier sport à envisager le retour des athlètes russes et biélorusses, suspendus depuis février 2022 en raison du conflit en Ukraine. La Fédération internationale d’escalade sportive (IFSC) a annoncé le 12 juin que ces sportifs pourraient être réintégrés d’ici 2024, sous une bannière neutre et avec une « licence neutre ». L’escalade, qui a fait son entrée aux Jeux olympiques en 2020, rejoint ainsi les autres disciplines olympiques qui ont suivi la recommandation du Comité international olympique (CIO) en mars, pour la non-discrimination des athlètes et la séparation entre sport et politique.

Réintégration encore incertaine

Contrairement à d’autres sports comme l’escrime, le cyclisme ou le judo, qui ont rapidement autorisé le retour des athlètes russes et biélorusses, le comité exécutif de l’IFSC a simplement « entamé un processus de réintégration » pour les grimpeurs de ces deux pays à partir de 2024. Selon un communiqué de l’IFSC, ils devront obtenir une « licence neutre », dont les modalités de délivrance et de contrôle seront déterminées ultérieurement.

Marco Scolaris, président de la fédération, a déclaré être conscient que « plus d’une centaine de conflits armés font rage dans le monde » et que l’IFSC cherche à « trouver un équilibre entre les différentes positions et établir un système qui puisse être équitablement mis en œuvre à l’avenir » pour d’autres situations conflictuelles.

La réintégration des athlètes russes et biélorusses ne garantit pas leur participation aux épreuves d’escalade des Jeux olympiques de 2024, car la décision revient au CIO, qui n’a pas encore fixé de date pour trancher. Néanmoins, cette décision leur donne l’espoir de pouvoir décrocher les derniers billets pour les Jeux lors des épreuves de qualification qui se tiendront entre mars et juin 2024. Les athlètes russes et biélorusses sont déjà exclus des championnats du monde en août prochain à Berne et des qualifications continentales prévues à l’automne.