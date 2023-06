Équilibre des retraites: COR, projections d’une France pauvre, Fabien Roussel, salaires

En dépit de la réforme, le système restera « en déficit sur le long terme », d’après un rapport du Conseil d’orientation des retraites (COR) qui s’appuie « sur une économie uniquement capitaliste », réplique le secrétaire national du Parti communiste français, mardi sur franceinfo.

Le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, critique le Conseil d’orientation des retraites (COR) le 20 juin sur franceinfo en affirmant que l’institution n’a aucune valeur. Il réagit à l’annonce faite par le COR, selon laquelle le régime des retraites restera en déficit malgré la réforme adoptée en avril. Fabien Roussel demande si c’est une plaisanterie et s’oppose à l’idée que les Français devraient travailler jusqu’à l’âge de 65 ou 66 ans. Il accuse le COR de se baser sur les projections d’une France appauvrie alors que lui-même travaille sur une France riche en créations d’emploi et en salaires.

Le député du Nord et ancien candidat à la présidentielle affirme que le COR se fonde sur un système économique purement capitaliste. Selon lui, cela conduit à des projections de déficit puisque l’institution prend en compte la précarité de l’emploi, le chômage, les bas salaires et autres facteurs négatifs. Pour remédier à la situation, Fabien Roussel souhaite augmenter les salaires, créer des emplois dans les services publics et réindustrialiser le pays. Ainsi, il espère générer suffisamment de richesses pour permettre aux gens de prendre leur retraite plus tôt.

Le secrétaire national du Parti communiste français explique qu’il continue de se battre pour une France où la protection sociale et la solidarité permettent à chacun de partir plus tôt en retraite, citant le modèle du Conseil national de la Résistance. Il fixe l’objectif de départ à la retraite à 60 ans, soulignant que la France dispose d’un PIB de plus de 3 000 milliards d’euros, multiplié par quatre en l’espace de 40 ans. Cependant, il déplore qu’une partie importante de cette richesse profite au capital et échappe totalement au pays. Fabien Roussel souhaite donc récupérer une part de cette richesse pour la mettre au service du progrès humain, déclarant que cela marque la différence entre la gauche et la droite.