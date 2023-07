Équestria : plongez dans le monde magique des chevaux à Tarbes !

Au cœur des Hautes-Pyrénées, Équestria est une destination incontournable pour les passionnés de chevaux. Les activités ne manquent pas pour combler petits et grands : démonstrations équestres à couper le souffle, visites guidées des haras pour en apprendre davantage sur ces magnifiques animaux et animations ludiques pour les enfants. Ce cadre enchanteur offre une expérience unique pour les amoureux de la nature et les curieux qui souhaitent découvrir l’univers fascinant des chevaux. Sans aucun doute, Équestria est un lieu de rendez-vous à ne pas manquer si vous voulez vivre des moments inoubliables en compagnie de ces majestueuses créatures.

Festival Équestria : complicité entre l’homme et le cheval au cœur de Tarbes

Une 27ème édition familiale

Le festival Équestria, consacré aux équidés, ouvre ses portes pour la 27ème année consécutive à Tarbes jusqu’au dimanche 23 juillet. Au Haras National en plein centre-ville, les amateurs de chevaux pourront profiter de nombreuses animations dédiées aux enfants, des visites des haras et des spectacles équestres pendant quatre jours. L’ambiance familiale régnant sur le festival permettra aux petits et grands de découvrir et de s’amuser ensemble.

Des jeux et des animations dédiés aux enfants sont organisés pour leur plus grand plaisir. Les visiteurs pourront également visiter les haras à la découverte du passé historique du lieu. Surtout, trois spectacles, payants, seront organisés vendredi, samedi et dimanche à 20h, proposant différents genres pour plaire à tous les publics. Le point commun de tous les spectacles est la connivence entre les cavaliers et leur monture, offrant au public un moment de complicité entre l’homme et l’animal.

Manolo et le théâtre du Centaure

Le Haras National est un lieu chargé d’histoire, doté d’un manège rénové offrant un cadre idéal pour ce spectacle. Parmi les artistes présents, Manolo, du théâtre du Centaure, évoque une figure mythologique, mi-homme, mi-cheval qu’est le Centaure. En effet, dans ces spectacles, l’homme et l’animal s’accompagnent en musique, pour un ballet où l’obéissance, l’agilité et la docilité du cheval sont mises au défi.

Manolo soulève l’enjeu majeur de notre époque, la complicité que peut avoir un homme avec un animal, un être radicalement différent de l’homme. En effet, croire en certaines utopies devient important aujourd’hui. C’est l’utopie de croire qu’on ne fait qu’un avec un non-humain, avec quelque chose qui nous relie à la nature et au monde vivant.

Une expérience exceptionnelle à ne pas manquer

Le festival Équestria offre une expérience inoubliable pour tous les amateurs d’équitation et de la relation entre l’homme et l’animal. La complicité entre le cavalier et sa monture en musique offre une performance captivante pour les spectateurs. L’entrée est gratuite pour accueillir le plus grand nombre de visiteurs, dans une ambiance conviviale et familiale. Les organisateurs espèrent ainsi partager leur passion pour l’équitation et permettre à tout le monde de passer un moment agréable. Leur objectif est également de promouvoir cette relation unique entre l’homme et le cheval, dont la tradition est fortement enracinée dans la culture française, à travers un spectacle exceptionnel.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr