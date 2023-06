Épisode 7: Violeur en série de Lyon – Portrait-robot génétique et résolution de l’affaire

Dans la période allant d’octobre 2012 à janvier 2013 à Lyon, un individu portant cagoule et muni d’un couteau s’en prend et abuse sexuellement de jeunes femmes. Il opère systématiquement dans la même zone géographique. A chaque incident, il suit la même procédure et l’ADN collecté sur ses victimes est identique. Cependant, cet ADN n’est pas répertorié. Afin d’identifier ce délinquant sexuel sévissant dans le 8e arrondissement de Lyon, les enquêteurs vont recourir à une méthode scientifique jusqu’à présent interdite en France : la construction d’un portrait génétique.

« Vous êtes seule, vous êtes la nuit, vous êtes en train de vous faire agresser, vous avez des coups de couteau qui sont portés, c’est l’enfer pour ces jeunes femmes », témoigne Nathalie Gil, capitaine de police à Lyon. En 2012, elle occupe le poste d’adjointe à la brigade de protection de la famille. C’est elle qui est chargée de l’affaire du « violeur du 8e arrondissement de Lyon ». Les agressions se font de plus en plus violentes, faisant craindre le pire aux enquêteurs.

Ils disposent de témoignages et du même ADN à chaque fois, cependant cet ADN est inconnu. Les enquêteurs sont donc dans une impasse. « Pour nous, clairement, le portrait-robot génétique était interdit. D’après les textes, pour la police scientifique, c’était quelque chose qui ne nous était pas autorisé », explique Elsa Siné Hiver, ingénieure de police technique et scientifique, spécialiste en génétique.

Le portrait-robot génétique, précis à 95%

C’est un arrêt de la Cour de cassation qui va ouvrir la voie aux policiers pour établir le portrait génétique du suspect, c’est-à-dire d’étendre leurs recherches et de déterminer les caractéristiques physiques de la personne recherchée. « On peut ainsi révéler les caractéristiques physiques de la personne recherchée », précise Elsa Siné Hiver, ingénieure de police technique et scientifique. « L’origine biogéographique, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la couleur de la peau et prédisposition aux taches de rousseur et à la calvitie pour les hommes. »

Le portrait-robot génétique est fiable à 95%, ce qui est imbattable comparé au portrait-robot classique qui dépend souvent de témoignages humains imparfaits. Cet arrêt va créer une jurisprudence. « Dans des dossiers qu’on rouvre 10, 20 ou 30 ans après les faits, lorsque des scellés sont conservés, le portrait robot-génétique permet d’ouvrir des pistes qui n’avaient pas été étudiées à l’époque, ça peut être précieux », estime Franck Dannerolle, le commissaire divisionnaire chef de l’Office central pour la répression des violences aux personnes (OCRVP), en pointe sur les cold cases et les crimes en série. Aujourd’hui, lorsque ses équipes réexaminent un dossier non résolu, elles réalisent presque systématiquement un portrait robot génétique.

