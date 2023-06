Épisode 6 : L’affaire Élodie Kulik, ADN de parentèle et résolution de l’enquête

Le soir du 10 janvier 2002, une jeune femme de 24 ans nommée Élodie Kulik dîne dans un restaurant en compagnie d’un ami puis prend la route pour rentrer à son domicile situé à Péronne, dans le département de la Somme. Pendant le trajet, la directrice d’une agence bancaire est pourchassée. Plus tard, on la découvrira violée, étranglée et incendiée. Bien qu’un profil génétique ait été recueilli sur les lieux du crime et que l’appel d’Élodie aux secours permette d’entendre les voix de ses deux agresseurs, il s’écoulera plus d’une décennie avant que l’affaire ne soit élucidée, grâce à l’intuition d’un membre de la gendarmerie qui a eu recours à une analyse d’ADN de parentèle. Cette résolution constitue une première en France.

« Effectivement, l’enquête a pris beaucoup de temps, mais dès le début, nous étions certains d’arriver à des conclusions une fois que nous avons obtenu un ADN nucléaire ». Cette détermination inébranlable a permis à Jacky Kulik, 73 ans, le père d’ Élodie Kulik, de garder espoir toutes ces années. Dans son livre L’Affaire Elodie Kulik ou le combat d’un père, co-écrit avec Catherine Siguret, il raconte son combat. Ce n’est qu’en 2010, huit ans après le meurtre de sa fille, que l’affaire connaît un développement important. Un personnage clé entre en scène à ce moment : le colonel Emmanuel Pham-Hoai du service central de renseignement criminel de la gendarmerie (SCRC) de Pontoise.

Dans son bureau, l’enquêteur se plonge dans des études scientifiques américaines et s’intéresse particulièrement à la méthode de l’ADN de parentèle. Cette approche a déjà permis de résoudre une affaire terrible, celle d’un violeur en série californien connu sous le nom de « grim sleeper » qui a été retrouvé grâce à l’ADN de son père. « Pour moi, c’était quelque chose qui se faisait déjà naturellement et je suis stupéfait d’apprendre que cela ne se faisait pas », explique le colonel Emmanuel Pham-Hoai.

Il faudra attendre encore un an pour que la chancellerie donne son accord à l’automne 2011. Après une semaine de travail à temps plein sur le fichier national des empreintes génétiques, un super-algorithme produit des résultats et une liste de 526 personnes apparaît à l’écran. Un profil génétique se distingue des autres : celui du père du suspect. Pour l’enquêteur, il n’y a pas de doute : Grégory Wiat, âgé de 20 ans au moment des faits, est très probablement le violeur d’Élodie Kulik.

