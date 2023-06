Épisode 1: Le meurtre de Christelle Blétry – L’ADN mène aux aveux du suspect

Le 28 décembre 1996, Christelle Blétry a subi un viol et a été assassinée à Blanzy, en Saône-et-Loire, après avoir reçu 123 coups de couteau alors qu’elle revenait d’une fête. Dix-huit ans se sont écoulés, et grâce à la persévérance de sa mère qui est à l’initiative de la création de l’association Christelle (les disparues de l’A6), et avec le soutien de Didier Seban, Corinne Herrmann, et Raphaël Nedilko, l’enquêteur de la PJ de Dijon, la juge a finalement accepté de reprendre les recherches d’ADN sur les vêtements de la victime. Pascal Jardin, l’auteur, sera finalement identifié et condamné à perpétuité.

« J’ai dit : ‘Ce n’est pas possible, je sais que la vérité viendra par l’ADN’. » Le 28 décembre 1996, le corps de Christelle Blétry est trouvé au bord d’un petit chemin rural à Blanzy, en Saône-et-Loire. La jeune femme habitait seulement à deux kilomètres de là, chez ses parents. Sa mère, Marie-Rose Blétry, a maintenant 65 ans. « À chaque rencontre avec le juge, j’avais peur qu’il me dise ‘je vais fermer l’affaire’, j’avais peur de ne pas voir les scellés, qu’on me dise que les scellés ont été détruits », explique-t-elle. « C’est un combat de 18 années. »

« L’affaire Blétry est une affaire qui a causé un véritable bouleversement en Saône et Loire », se remémore l’enquêteur Raphaël Nedilko, auteur de L’obstiné avec Catherine Siguret (Éditions Studiofact). C’est lui qui reprend l’affaire en 2013. À ce moment-là, 27 fausses pistes en 17 ans d’enquête avaient déjà été explorées, ainsi que deux analyses ADN des vêtements de Christelle, qui n’avaient rien donné. Lorsqu’il reprend l’affaire, Raphaël Nedilko décide alors de tout revoir depuis le début.

“Lorsque l’on reprend le dossier laissé par ses prédécesseurs et qu’on constate que les scellés ont été exploités et qu’aucun ADN n’a été trouvé, les gens ont ce petit réflexe qui est pour moi une grave erreur, c’est de dire : il n’y a pas d’ADN. C’est une erreur.”, affirme Raphaël Nedilko à franceinfo.

Dix-huit ans après le meurtre de Christelle, les scellés sont analysés dans l’un des meilleurs laboratoires français spécialisés en analyses ADN, situé à Bordeaux. C’est là que l’ADN de Pascal Jardin est découvert sur les vêtements de la victime. Lors de sa garde à vue, il avoue être le meurtrier. Il répète ses aveux devant la juge d’instruction avant de changer complètement de version quelques semaines plus tard. Néanmoins, les éléments à charge, dont l’analyse ADN, vont convaincre les jurés.

En février 2017, Pascal Jardin est condamné à la réclusion à perpétuité par la cour d’assises de Châlon-sur-Saône. La même peine est prononcée un an plus tard lors de son procès en appel à Dijon. Depuis fin 2022, le pôle cold-cases de Nanterres a décidé d’examiner le parcours de vie de Pascal Jardin par les enquêteurs, à la recherche d’autres victimes potentielles.

