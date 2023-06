Entreprises empêtrées dans bureaucratie bruxelloise comme mouches, selon secrétaire d’Etat chargée de l’Europe

Le mardi 6 mai, Laurence Boone, Secrétaire d’État responsable de l’Europe, se rend à Bruxelles pour discuter de la sécurité économique. La journée précédente, elle était l’invitée de l’émission économique sur Franceinfo.

Face à la transition énergétique et numérique, il est indispensable pour la France de disposer de fonds importants. Selon le dernier rapport de l’économiste Jean Pisani-Ferry, il est question d’environ 70 milliards d’euros par an pendant dix ans. Pour savoir si l’Europe va contribuer et de quelle manière, Laurence Boone, secrétaire d’État chargée de l’Europe, a été invitée à s’exprimer sur le sujet le lundi 5 juin 2023.

franceinfo : L’Europe contribuera-t-elle au financement de la transition énergétique en France ?

Laurence Boone explique que, suite à la pandémie, l’Europe a mis en place un plan de relance avec 750 milliards d’euros, dont 250 milliards dédiés à la transition énergétique. Lorsque la France met en place un plan à hauteur de 100 milliards d’euros, 40 milliards proviennent de l’Europe, spécifiquement pour la transition énergétique et numérique.

Les efforts de l’Europe sont-ils suffisants ?

La réponse de Laurence Boone est claire : non. La France plaide pour que l’Union européenne fasse beaucoup plus. Elle souligne qu’il reste entre 70 et 100 milliards d’euros dans un fonds européen en voie d’extinction. La France souhaite que cet argent continue d’être alloué à la transition.

Le risque de distorsion de concurrence entre les pays européens est-il présent ?

Laurence Boone insiste sur la nécessité d’une plus grande flexibilité dans l’utilisation des fonds. Bien que les sommes soient conséquentes, les acteurs locaux, les régions, les entreprises et les entrepreneurs sont souvent pris au piège dans la bureaucratie bruxelloise. Elle révèle en exclusivité que jeudi soir à Marseille, il sera annoncé plus de souplesse dans l’utilisation des fonds ainsi que la possibilité de les utiliser plus longtemps. C’était une demande des régions qui n’était pas satisfaite jusqu’à présent.