Enseignant : 80% de formation personnelle au long de la carrière, selon une enquête

D’après cette recherche, examinée par France Inter, la majeure partie des professeurs en France s’adonnent à la formation autodidacte tout au long de leur parcours professionnel.

Selon une étude de l’Observatoire Ecolhuma consultée exclusivement par France Inter le 8 juin, les enseignants se forment en majorité par eux-mêmes : « 80% de la formation des enseignants relève de l’autoformation » et « seulement 20% des activités de formation suivies sont proposées ou imposées par leur institution ». La France est le pays européen ayant le moins de jours de formation continue des enseignants, et avec des délais souvent très longs, « parfois un an », précise une enseignante interrogée.

Des formations « sur Internet et les réseaux sociaux »

Face à cette situation, certains enseignants se forment donc par leurs propres moyens. Parmi ceux qui choisissent d’être autodidactes, 60% le font « sur Internet et les réseaux sociaux ». Florence Rizzo, fondatrice d’Ecolhuma (association accompagnant les enseignants et les directeurs d’établissements), qui a mené cette enquête « auprès d’un peu plus d’un millier d’enseignants », dévoile d’autres chiffres : « 45% des enseignants se forment le soir et 55% se forment souvent pendant le week-end ». Ces formations sont réalisées durant leur temps libre et sont donc « un petit peu invisibilisées, pas forcément reconnues et non valorisées ».

Une enseignante, exerçant depuis 20 ans, exprime son besoin d’être « formée sur la longueur… C’est quelque chose qui me tient à cœur, pour continuer à évoluer dans mon métier et faire évoluer mes pratiques ». Elle aimerait que les formations proposées par l’Éducation nationale soient « plus variées, plus faciles d’accès » et plus claires sur la question du temps qu’elles vont lui prendre.

L’enquête de l’Observatoire montre qu’en termes de thèmes recherchés par les enseignants pour se former, les besoins se concentrent principalement sur des formations « pratico-pratiques ou directement utilisables en classe », explique Florence Rizzo. Il s’agit de thèmes liés « à la motivation, à l’engagement des élèves et aux enfants à besoins particuliers ». Les enseignants recherchent donc notamment des formations qui leur permettraient d’aider des enfants dyslexiques ou autistes à réussir dans leur scolarité.