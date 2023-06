Enquête sur la gestion de la Fédération des sports de glace par Didier Gailhaguet

Certains des éléments rapportés aux autorités judiciaires comprennent des « dépenses inadéquates » et un « manque de clarté » de la part de l’ancien leader tout-puissant.

Une enquête, y compris pour abus de confiance, va être lancée sur la gestion de la Fédération française des sports de glace (FFSG) par Didier Gailhaguet, a annoncé le parquet de Paris le mardi 6 juin. Cette enquête préliminaire fait suite à un signalement récent de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) qui a alerté, entre autres, sur une utilisation indue de la carte bancaire de la fédération et une absence de transparence des contrats sous la gouvernance de l’ancien président omnipotent de la FFSG. L’avocat de l’ex-patineur n’a pas encore répondu à l’AFP.

Parmi les faits signalés à la justice figurent « des dépenses inappropriées et parfois sans justificatifs », une « absence de transparence dans la gestion de certains contrats (…) avec des sociétés historiquement liées à la FFSG, pour des coûts parfois très élevés », des « modalités non réglementaires de rémunération de sportifs de haut niveau et des activités d’agents sportifs non déclarés » et « des menaces et tentatives d’intimidations des dirigeants actuels ».

L’inspection sur la gouvernance sous Didier Gailhaguet avait été décidée suite à l’élection de l’actuelle présidente de la FFSG, Gwenaëlle Noury, en mai 2022, qui est fortement soupçonnée d’avoir été guidée par son prédécesseur. Ce dernier n’est officiellement plus à la tête de la fédération depuis trois ans, après avoir été contraint à la démission pour avoir couvert un entraîneur mis en cause pour viols et agressions sexuelles. Ces soupçons viennent assombrir l’avenir de la FFSG, qui continue de sombrer dans la crise depuis l’hiver 2020 et l’affaire Sarah Abitbol, la championne qui a raconté avoir été violée à l’adolescence par son ancien entraîneur Gilles Beyer.