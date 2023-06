ENQUETE: Business lucratif des adoptions et recherche des origines en France

Il existe beaucoup d’individus qui, ayant été adoptés à l’étranger, entreprennent de retrouver leurs parents biologiques et finissent par être victimes d’enquêteurs sans scrupules. Certains d’entre eux se retrouvent même face à des individus prétendant être leurs parents, alors qu’ils ne le sont pas.

En 1982, Jessica est née au Sri Lanka et a été adoptée par une famille française à l’âge de deux ans. En 2017, elle découvre qu’il y avait eu un trafic d’adoptions au Sri Lanka dans les années 80 et décide de retrouver sa famille biologique. Grâce à des contacts sur Facebook, elle entre en contact avec un intermédiaire au Sri Lanka et lui demande de rechercher sa mère biologique. Il lui réclame 350 euros pour couvrir les frais et, au bout de trois jours, lui annonce qu’il a trouvé une femme qui pourrait être sa tante. Jessica se rend au Sri Lanka pour la rencontrer, mais des tests ADN révèlent par la suite que cette femme n’est pas sa tante. Malgré cela, Jessica garde espoir et demande à nouveau de l’aide à l’intermédiaire qui affirme cette fois-ci avoir retrouvé sa mère biologique. Cependant, un nouveau test ADN révèle que cette femme n’est pas sa mère non plus. Aujourd’hui, Jessica souhaite continuer ses recherches sans intermédiaire.

Le cas de Jessica n’est pas isolé, car d’autres personnes sont également victimes de « fausses mamans » qui sont parfois organisées par des avocats ou des notaires impliqués dans des adoptions illégales. Face à ces arnaques, les associations d’aide aux adoptés plaident pour un encadrement des recherches d’origine afin de protéger les personnes adoptées et leur famille. Une pétition en ligne a été mise en place pour demander la création d’une structure officielle en France, qui permettrait un accès légal, gratuit et encadré aux tests ADN et un soutien psychologique et juridique aux adoptés.