Énorme brocante de l’été à Planguenoual ce vendredi ! 😮🎉

Le marché aux puces du 14 juillet est de nouveau sur la place de la salle des fêtes de Planguenoual, une organisation assumée par l’association des jeunes de la région. Avec son lot de trésors cachés et de bonnes affaires, cette vente attire toujours autant les chineurs en herbe et les amateurs de brocante. La diversité des objets proposés est impressionnante : de la vieille vaisselle aux vinyles en passant par les livres d’occasion, on peut trouver de tout sur les étals des exposants. Cette année, l’ambiance promet d’être festive, avec la présence d’autres animations et stands de nourriture. Les bénéfices de cette journée permettront à l’association des jeunes de financer des projets pour les mois à venir. Alors, que vous soyez à la recherche d’un objet en particulier ou simplement curieux de découvrir ce qui se cache dans les cartons, le vide-grenier du 14 juillet est l’événement à ne pas manquer dans la région !

Le vide-grenier de Planguenoual : une initiative de l’Association des Jeunes de Planguenoual

L’histoire de l’Association des Jeunes de Planguenoual

Depuis quelques années, le vide-grenier du 14 juillet était organisé par l’Amicale Laïque. Cette année, cependant, l’initiative a été confiée à l’Association des Jeunes de Planguenoual (AJP). Cette association, qui avait été mise en sommeil pendant un temps, a été remise sur pied à l’initiative de Maxime Vincent, son actuel président. Composée de huit membres, l’AJP se donne pour mission de participer au dynamisme de la commune et de favoriser les rencontres intergénérationnelles en travaillant en partenariat avec les autres associations de la région.

Le vide-grenier de Planguenoual

Le vide-grenier de Planguenoual est l’un des événements phares animant la commune le 14 juillet. Cette année, les abords de la salle des fêtes accueilleront de nombreux exposants. Les visiteurs pourront y faire des affaires et profiter de la restauration et de la buvette prévues sur place. Au menu, on trouvera des produits locaux, notamment des galettes-saucisses, des frites et des crêpes, ainsi que les saucisses de la ferme voisine du Pourpray et les crêpes de Chris Traou Mad, crêpier au Poirier à Saint-Alban.

Les projets de l’AJP

Si l’AJP reste discrète quant à ses projets, elle promet déjà une surprise pour l’automne prochain. Pour l’heure, tous les habitants de Planguenoual et les membres des associations de la région sont invités à rejoindre l’association et à faire part de leurs idées. Les nouveaux venus sont les bienvenus pour participer à la vie de la commune et travailler, en partenariat, à des projets intergénérationnels de plus grande envergure.

Si vous êtes intéressé.e.s, vous pouvez contacter Maxime Vincent par téléphone au 06 87 70 11 97 ou Nathalie Sagory au 06 65 17 84 00, ou leur envoyer un e-mail sur [email protected]