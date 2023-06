Enlèvement d’Eya: retrouvailles mère-fille au Danemark, père et complice arrêtés

Le jeudi 25 mai, le père a kidnappé sa fille de 10 ans, qui a finalement réussi à retrouver sa mère deux jours après l’incident. Les forces de l’ordre ont appréhendé le père et son complice, et tous deux seront remis aux autorités pénitentiaires françaises.

Eya et sa mère se sont retrouvées samedi 27 mai dans l’après-midi, dans la ville de Rodbyhavn, tout au sud du Danemark. Des retrouvailles émouvantes et discrètes, selon les diplomates français qui y ont assisté. La veille, le véhicule dans lequel se trouvait la petite fille avec son père et son complice a été contrôlé par la police aux frontières. Après avoir traversé la Suisse et l’Allemagne, ils débarquaient d’un ferry. Les deux adultes ont été arrêtés, la fillette de 10 ans confiée au services sociaux. Selon l’ambassade de France, Eya et sa mère vont repartir très rapidement vers Fontaine (Isère), dans la banlieue de Grenoble, à 1400 km du Danemark.

Le père et son complice vers la détention provisoire

C’est là qu’Eya a été enlevée jeudi 25 mai par son père, sur le chemin de l’école. Avant d’être extradé, le père, de nationalité suédoise et tunisienne, et son complice, peuvent faire des recours. « Ils seront remis à l’administration pénitentiaire en France. Le parquet demandera la détention provisoire des deux mis en cause », explique Éric Vaillant, procureur de la République à Grenoble. À la suite d’une plainte pour violences conjugales, le père d’Eya n’avait plus le droit d’approcher sa femme ni sa fille depuis 2018. Concernant l’enlèvement, une information judiciaire a été ouverte pour violences aggravées sur la mère d’Eya et soustraction par ascendant.