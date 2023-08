Enfants stars en Seine-et-Marne : posez pour la gloire !

Dans quelques semaines, les salles de classe seront remplies d’élèves prêts à apprendre et à vivre de nouvelles aventures. Et pour célébrer le début de cette nouvelle année scolaire, l’entreprise Fée-toi belle à Saint-Siméon a mis en place des séances photo. Ces séances permettent aux élèves de tous âges de se sentir beaux et confiants pour leur première journée de classe. Les parents peuvent également profiter de cette opportunité pour capturer des souvenirs précieux de leurs enfants à ce moment important de leur vie. Avec des décors et des accessoires soigneusement choisis, chaque photo est unique et reflète la personnalité de chaque enfant. Alors que la rentrée approche à grands pas, ces séances photo sont un moyen idéal de se préparer à la nouvelle année avec confiance et estime de soi.

Une animation pour la rentrée scolaire

Fée-toi Belle, un studio photo basé à Saint-Siméon en Seine-et-Marne, propose des séances photos originales pour la rentrée scolaire. Cette animation est née en 2019 à la demande d’une maman qui n’avait pas pu assister à la première rentrée scolaire de son fils. Depuis lors, cette animation annuelle rencontre un franc succès et se déroule de mi-août à début septembre. Le studio change le décor tous les ans pour offrir des photos uniques à chaque participant.

Une tenue colorée pour le décor original

Pour les séances photos, il faut compter une vingtaine de minutes de temps et il est possible que plusieurs enfants participent en même temps. Les photos sont prises dans une boîte blanche avec un décor original choisi chaque année pour former un montage carré en neuf photos. Les enfants sont invités à apporter leur cartable et porter des tenues colorées pour bien ressortir sur le fond blanc.

Contactez Fée-toi Belle pour une réservation

Après la séance, le montage carré et les neuf photos séparées sont envoyés par e-mail. Les parents sont là pour encourager leurs enfants à se détendre et à prendre leur plus belle pose. Si vous souhaitez faire participer votre enfant à cette séance photo spéciale pour la rentrée scolaire, il vous suffit de contacter Elodie pour plus d’informations et pour réserver votre place. Les coordonnées sont disponibles sur la page Facebook de Fée-toi Belle.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA