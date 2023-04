Enfants: étude met en garde contre le temps excessif passé devant les écrans

En dépit des mises en garde, la durée passée par les jeunes enfants devant les écrans ne fait qu’augmenter. Les détails sont fournis par Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13, le mercredi 12 avril.

Une étude menée par Santé publique France révèle que le temps que les jeunes enfants passent devant les écrans augmente constamment. Damien Mascret, médecin, souligne lors de son intervention au 12/13 du mercredi 12 avril : « En moyenne, les enfants passent 49 minutes devant un écran à l’âge de deux ans, 1h09 à trois ans et demi, et 1h23 à cinq ans et demi ». De plus, il met en avant un autre fait préoccupant : « Lorsqu’on observe la proportion d’enfants qui respectent la recommandation de ne pas utiliser d’écrans avant l’âge de trois ans, seulement 15% des deux ans sont concernés », indique-t-il.

Des conséquences néfastes sur la santé des enfants

Ce phénomène est dangereux pour la santé des enfants. Comme l’explique Damien Mascret : « Cela augmente le risque de surpoids et d’obésité dès l’âge de deux ans, comme l’a démontré une étude australienne. De plus, plus les enfants passent de temps devant les écrans, plus ils risquent de présenter un retard de langage ». Le médecin insiste donc sur l’importance d’interagir avec l’enfant, de lui parler et de regarder ensemble ce qu’il voit à l’écran.