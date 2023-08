Enfant courageux sauve sa mère endormie avec l’aide des pompiers

Le Service départemental d’incendie et de secours des Yvelines a partagé sur ses plateformes en ligne un enregistrement audio d’une situation d’urgence. Dans cet enregistrement, qui émeut et suscite l’empathie, on entend clairement un enfant âgé de sept ans qui appelle à l’aide. Sa voix est tremblotante et inqualifiablement émue. Face aux questions posées par le centre de secours, qui répondait de l’autre côté, l’enfant ne peut que pleurer et donner des informations décrivant son lieu de résidence. Les sauveteurs, conscients de la gravité de la situation, ont immédiatement pris en charge les événements pour venir en aide au petit. Cette histoire est un rappel que toute panique ou situation inattendue peut nous amener à avoir besoin d’aide. Heureusement, dans ce cas, le service d’urgence a été en mesure d’intervenir rapidement pour aider cette famille en détresse.

Un appel d’urgence poignant

Le Service départemental d’incendie et de secours des Yvelines a publié sur ses réseaux sociaux un appel d’urgence émouvant d’un enfant de 7 ans et demi. La situation est dramatique, la mère ne répond plus et le garçon demande de l’aide aux sapeurs-pompiers. L’échange par téléphone entre l’opérateur et l’enfant est saisissant.

Un opérateur des sapeurs-pompiers guide l’enfant

L’enfant garde son sang-froid et répond calmement à toutes les questions posées par l’opérateur des sapeurs-pompiers. Ce dernier guide l’enfant dans les gestes de premiers secours à effectuer.

Un exemple et un rappel à se former aux gestes qui sauvent

Le Service départemental d’incendie et de secours des Yvelines a mis en avant cet appel d’urgence pour donner un exemple de la qualité de ses opérateurs et pour rappeler l’importance de se former aux gestes de premiers secours. Finalement, l’histoire se termine bien, mais cela rappelle l’importance de savoir comment agir en cas d’urgence.

