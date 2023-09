Energies renouvelables : des milliers de postes à venir

Le gouvernement du Canada investit plus de 160 millions de dollars dans neuf projets d’énergie solaire en Alberta, créant ainsi des centaines d’emplois. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre les communautés autochtones, les travailleurs et l’industrie. L’Alberta dispose d’un immense potentiel de production d’énergie solaire, qui est mis à profit grâce au savoir-faire des travailleurs locaux et aux plans ambitieux des partenaires autochtones.

Création d’emploi et marché en pleine mutation

Dans un contexte d’incertitudes économiques, de transition énergétique et de développement des intelligences artificielles, le marché de l’emploi connaît de profondes mutations. D’après le dernier rapport du Forum économique mondial, un quart des métiers devraient évoluer d’ici à 2027. Les employeurs interrogés dans cette enquête (plus de 800 entreprises employant plus de 11,3 millions de travailleurs) s’attendent à ce que la demande pour des emplois liés aux énergies renouvelables augmente.

L’essor de l’économie maritime : 40 millions d’emplois prévus d’ici 2030

L’économie maritime mondiale est également en plein essor, avec pour objectif de créer 40 millions d’emplois d’ici 2030. La France, avec le deuxième plus grand domaine maritime au monde, possède un immense potentiel de développement dans ce secteur. Cet avenir se prépare notamment lors de la Semaine de l’emploi maritime, qui propose 300 événements, visites d’entreprises et portes ouvertes aux acteurs du secteur.

Focus sur l’Occitanie

La région Occitanie est en première ligne dans cette dynamique, comme l’explique Thierry Lemerle, directeur de Pôle emploi Occitanie et référent national de l’économie maritime et fluviale. Il met en avant les opportunités offertes par ce marché en pleine croissance, notamment pour les métiers liés à la transition énergétique et aux énergies renouvelables.

Fermeture d’unités de production chez BASF et suppression de postes

Le géant allemand de la chimie BASF annonce la fermeture de plusieurs unités de production et la suppression de 3.300 postes dans le monde, en raison de la fin de « l’ère du gaz bon marché ». Parmi ces suppressions de postes, 700 concernent le complexe de Ludwigshafen, où des unités produisant de l’ammoniac et du TDI vont être fermées. Le groupe souhaite également réduire ses coûts globaux en supprimant 2.600 emplois nets (une fois décomptés les reclassements) dans des services administratifs et techniques.

Liste des secteurs concernés par la création de postes :

Energie solaire

Transition énergétique

Economie maritime

Intelligences artificielles

En conclusion, les énergies renouvelables semblent être un secteur d’avenir en matière de création d’emplois. Les investissements massifs du gouvernement canadien dans l’énergie solaire, la croissance de l’économie maritime et les besoins liés à la transition énergétique sont autant d’exemples qui montrent que ce marché est en pleine expansion. Cependant, il convient de rester vigilant face aux suppressions de postes, comme celles annoncées par BASF, qui témoignent des défis économiques et environnementaux auxquels doivent faire face les entreprises dans un contexte de mutation profonde du marché de l’emploi.