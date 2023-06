Énergie: le gouvernement français lance la concertation sur l’extension des parcs éoliens marins

Les autorités préfectorales ont reçu l’autorisation de fixer des buts quantitatifs en fonction des différentes zones maritimes.

Les premiers projets éoliens en mer ont été attribués en 2011, mais en raison de complications administratives et de recours d’associations diverses, la France ne compte actuellement qu’un seul parc éolien commercial en activité. Situé au large de Saint-Nazaire, ce parc éolien, en fonctionnement depuis fin 2020, a lui-même été sujet à de nombreuses controverses. À présent, sept autres projets sont en cours de réalisation. Bien que les dossiers soient à différents stades d’avancement, la France est en retard par rapport à ses voisins allemands, scandinaves et britanniques.

Face à une demande croissante en électricité – il convient de rappeler que dans son dernier rapport publié cette semaine, RTE (l’entité qui gère le réseau de transport d’électricité) estime que face à l’augmentation de notre consommation – notamment en raison de la voiture électrique – le pays devra doubler sa production d’énergies renouvelables d’ici 2035. L’objectif est colossal. Ainsi, pour répondre à cette demande croissante et à la nécessité de rendre les énergies plus vertes, la France envisage environ 40 gigawatts dans l’éolien offshore d’ici 2050. Cela correspondrait à une cinquantaine de parcs (un gigawatt équivaut à l’alimentation électrique d’environ 1,5 million d’habitants). D’ici 2033, entre sept et onze gigawatts pourraient être déployés en Manche et en Mer du Nord; jusqu’à neuf gigawatts en Nord Atlantique Manche Ouest; entre deux et cinq gigawatts sur le Sud Atlantique et jusqu’à quatre à cinq gigawatts en Méditerranée.

Calendrier prévu

Les préfets ont récemment reçu la circulaire de l’État leur demandant de lancer des concertations territoriales avec les élus et les acteurs de la mer, tels que les pêcheurs, etc. Des discussions vont être organisées afin d’identifier des zones prioritaires de développement de l’éolien en mer d’ici 2033 et 2050. L’objectif est de définir une vision stratégique des enjeux économiques, sociaux et environnementaux… et surtout fournir de la clarté à tous les acteurs locaux et aux citoyens.

Des débats publics régionaux seront organisés, afin de prendre le temps nécessaire pour ne pas agir dans la précipitation et ne pas froisser la partie de l’opinion publique la plus hostile à ces projets parfois gigantesques.