Emplois « fantôme » aux États-Unis : nécessaires pour la compétitivité des entreprises ?

Le niveau de chômage atteint un bas niveau sans précédent aux États-Unis. Pourtant, certaines personnes subissent un rejet constant lorsqu’elles postulent à des offres d’emploi. Quelle est donc la nature de ces offres « fantômes » que plusieurs sociétés utilisent ?

Trouver un emploi aux États-Unis peut parfois s’avérer difficile. Bien que de nombreuses offres d’emploi soient disponibles, certaines sont en fait des annonces inexistantes. Elles restent en ligne pendant plusieurs mois, mais les entreprises ne cherchent pas réellement à embaucher. Will Kelly, qui travaille dans le marketing et la technologie, a observé ce phénomène étrange après avoir été licencié et s’être mis à la recherche d’un nouvel emploi sur plusieurs sites. « Je postulais pour un travail, ma candidature était rejetée immédiatement et l’offre réapparaissait encore et encore. En réalité, ils modifiaient simplement le titre du poste », raconte-t-il.

Des stratégies marketing

En vérité, il s’agit d’une tactique adoptée par les entreprises. Avec un taux de chômage de 3,7% aux États-Unis, les employeurs veulent être en mesure d’embaucher le plus rapidement possible. Anne Delforges, responsable des ressources humaines d’un grand groupe, poste régulièrement ce genre d’annonces en le précisant. Elle estime qu’elles sont indispensables à la compétitivité de l’entreprise. « Nous cherchons souvent à constituer des réservoirs de candidats à jour », explique-t-elle. Pour d’autres entreprises plus petites, il s’agit d’un moyen de démontrer leur bonne santé financière.