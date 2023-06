Emploi salarié en France : progression continue du travail

Environ 90 000 postes ont été générés dans le domaine privé au cours de ce premier trimestre, comme l’indique l’Insee. La tendance demeure favorable en dépit d’une croissance économique modeste. Analyse par Fanny Guinochet.

Depuis neuf trimestres consécutifs, l’emploi salarié connaît une croissance en France, malgré la succession de crises sanitaires, énergétiques et l’inflation, ainsi que la guerre aux portes de l’Europe. Depuis la fin de 2019, l’économie française a généré près de 1,5 million de nouveaux emplois. Ce résultat est en partie dû à l’essor de l’alternance et de l’apprentissage, qui ont été stimulés par la réforme et les primes gouvernementales pour l’embauche de jeunes. Ainsi, d’après l’Insee, ces dispositifs représentent un bon tiers de ces créations d’emplois.

Toutefois, depuis la pandémie de Covid-19, les organisations de travail ont également évolué. Par exemple, dans la restauration, les coupures d’horaires sont moins fréquentes, ce qui nécessite davantage de personnel pour couvrir un même poste et entraîne des embauches. En conséquence, il y a actuellement plus de personnes en emploi en France qu’avant la pandémie, mais la productivité est en baisse. Cela signifie qu’il faut plus de temps qu’auparavant pour accomplir une tâche ou une mission, et davantage de monde est nécessaire.

Il est normal que les apprentis soient moins efficaces que les travailleurs expérimentés. Cependant, selon les économistes, cette baisse de la productivité n’est pas un bon signe pour l’économie, car elle est également liée aux aides Covid, comme le chômage partiel. Ces aides incitent les entreprises à conserver leurs employés dans les effectifs sans pour autant licencier, alors que leur niveau d’activité n’a pas nécessairement été rétabli.

Les bons chiffres de l’emploi vont-ils perdurer ?

Selon les prévisions de l’Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE), on peut s’attendre à une remontée progressive du chômage avec la fin des aides et le « quoi qu’il en coûte », mais aussi en raison de la difficulté rencontrée par certains secteurs, comme la construction ou le bâtiment, qui connaissent un retournement.

Le gouvernement, quant à lui, se montre plus optimiste et met en avant les milliers d’emplois à venir dans des secteurs dynamiques tels que l’industrie, le nucléaire, les énergies renouvelables ou la transition écologique. Suite à l’implantation de gigafactories de batteries électriques et de sites de composants électroniques, l’exécutif prévoit d’annoncer, dès la semaine prochaine, l’ouverture de plusieurs usines dans les domaines de la pharmacie et de l’aéronautique, avec de nombreux postes à pourvoir.