Emploi: Mots et formules agaçants dans les emails pour les salariés – évitez « salut » et « à plus »

Débuter un courriel avec « salut », le terminer par « à plus », entamer avec « je ne sais pas si vous avez pris connaissance de mon précédent courriel »… Voilà autant d’expressions qui ont le don de nous agacer dans les échanges par emails.

Livecareer a mené une enquête auprès de plus de 1000 employés afin de déterminer ce qu’ils aiment le plus et ce qu’ils détestent le plus dans la communication par e-mail. Selon eux, pour commencer un e-mail, rien ne vaut un « bonjour » ou un « bonjour madame ou monsieur ». Huit personnes sur dix ont déclaré qu’elles aimaient qu’on utilise leur prénom pour entamer une conversation. Parmi les pires façons de commencer un e-mail, il y a le fait de ne pas écrire de salutation du tout, d’utiliser le mot « coucou », « salut » ou « hey ». Le manque de salutation est plus sévèrement jugé par les 26-40 ans que par les plus jeunes.

En ce qui concerne les meilleures et les pires façons de terminer un e-mail, les formules appréciées comprennent « merci par avance », « bonne journée ou bonne semaine », le traditionnel « cordialement », « dans l’attente de votre réponse » ou les « salutations sincères ». En revanche, les sondés n’apprécient pas de ne pas avoir de formule de politesse, un simple « merci », un « à plus » ou « à toute ». Cependant, des différences apparaissent selon la taille des entreprises. Dans les plus petites, on est moins regardant. Un « merci » ou un « à plus » ne sera jugé impoli que par 3% des employés des petites entreprises, alors que cela ne passera pas pour 18% des salariés de grandes entreprises.

Pour commencer un e-mail en douceur…

Pour commencer un message, les formules les moins appréciées sont le passif-agressif « Je ne sais pas si vous avez vu mon dernier e-mail » ou le « Désolé de me répéter… ». Les phrases telles que « J’espère que vous allez bien' », « J’espère que vous passez une bonne journée » ou même le plus direct « Pour en revenir à notre conversation précédente » sont préférées.

Dans les petites entreprises, 80% des personnes interrogées acceptent sans problème l’utilisation d’émojis, contre 59% seulement dans les plus grandes entreprises. Émojis ou non, l’e-mail est considéré par 49% des sondés comme la forme de communication préférée au travail, devant les appels, 23%, la messagerie instantanée 21% et, loin derrière, la communication en personne, préférée par seulement 7% des sondés.