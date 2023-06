Emploi: chien au bureau pour plus d’épanouissement et bien-être professionnel

Ceci est un aspect important du bien-être professionnel : avoir la possibilité d’apporter son animal de compagnie, notamment son chien, sur son lieu de travail, et certaines sociétés l’ont clairement intégré, comme c’est le cas dans la ville de Lille, située dans la région nordique de la France.

Dans une agence de communication située à Lille (Nord), on constate que certains employés travaillent davantage que d’autres. En effet, parmi la dizaine de salariés qui composent l’effectif, trois chiens partagent également les bureaux. Les bénéfices apportés par ces compagnons à quatre pattes ont été vérifiés et validés. « Ce sont également nos chiens happiness managers. Ils contribuent à une excellente qualité de vie au travail et nous aident à nous détendre. Lorsque nous sommes sous pression à cause des dossiers, on les voit dormir et faire la sieste », affirme Alexandra Breyne, cofondatrice de l’agence Mot compte double.

7 % des employeurs permettent aux chiens d’être présents au bureau

Yago a assisté à la création de l’agence il y a 16 ans, et depuis, tous les salariés ont la possibilité de venir travailler avec leur animal de compagnie, ce qui représente un grand soulagement pour tout le monde. Dans la société Simplon, un centre de formation numérique, le principe est similaire. C’est Moka, un chien, qui accueille les visiteurs. « Si on ouvre la porte, Moka va se promener, et cela crée une cohésion entre les employés. Les apprenants parlent du chien, caressent le chien », raconte Brune Durand de Rivals, employée chez Simplon. Selon une étude menée par la société centrale canine, près de 4 Français sur 10 aimeraient voir davantage de chiens sur leur lieu de travail. De nos jours, seulement 7 % des employeurs autorisent cette pratique.