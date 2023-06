Emploi: 1 Français sur 4 souhaite devenir chef d’entreprise

Selon une enquête réalisée à la demande du salon Go Entrepreneurs, l’idée de créer sa propre entreprise continue de séduire les Français.

La création d’entreprise en France se porte bien, avec près de 100 000 nouvelles entreprises créées chaque mois, malgré un léger recul au début de l’année, selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Cette tendance s’inscrit dans le contexte d’une évolution de la relation des Français au travail, axée sur l’autonomie et la flexibilité horaire et géographique.

Une enquête réalisée par Opinion Way pour Go Entrepreneurs montre que les jeunes sont particulièrement attirés par l’entrepreneuriat : plus d’un jeune sur deux âgé de 18 à 24 ans souhaite devenir chef d’entreprise, contre un quart de la population française en moyenne. Les femmes sont également plus nombreuses que les hommes à envisager cette voie, 28% contre 20%. Toutefois, l’intérêt pour la création d’entreprise diminue avec l’âge, moins de 10% des plus de 50 ans l’envisagent. Les seniors qui entreprennent le font souvent par nécessité, ne trouvant pas de travail correspondant à leurs aspirations salariales et organisationnelles.

Les démarches administratives, un obstacle

Les sondages mettent en évidence que les démarches administratives, juridiques et autres sont perçues comme des freins à la création d’entreprise. Malgré la mise en place d’un guichet unique en ligne depuis le 1er janvier dernier pour faciliter la déclaration de création ou de cessation d’activité, le financement du projet reste un obstacle majeur, malgré les nombreuses aides disponibles en France.

En ce qui concerne le financement, la facturation électronique représente un défi important pour les entrepreneurs. Elle doit être mise en place pour le paiement de la TVA entre 2024 et 2026, selon la taille des entreprises. Le gouvernement soutient que cela facilitera la vie des entrepreneurs en permettant une transmission directe des données fiscales et comptables. L’objectif est également de réduire les risques de fraude en améliorant la traçabilité des opérations.