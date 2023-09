Emmanuel Macron bouscule la routine en visitant un lycée professionnel dans le Vaucluse

Un samedi matin ensoleillé, le président de la République vient rendre une visite officielle au lycée de l’Argensol, situé à Orange. Il est accompagné par deux de ses ministres, en l’occurrence Gabriel Attal qui s’occupe de l’Education Nationale et Carole Grandjean chargée de l’Enseignement Professionnel. Il est 11h30 quand le cortège présidentiel arrive sur place et la foule de curieux, qui s’est massée depuis tôt le matin devant l’établissement, se met à scander des chants de bienvenue. À l’entrée du lycée, les élèves de la section médico-sociale font une haie d’honneur et agitent des drapeaux tricolores. Un peu plus loin dans la cour, les autres élèves, qui ont été soigneusement sélectionnés pour leur comportement exemplaire, attendent sagement leur invité d’honneur en silence. Le président est accueilli chaleureusement et immédiatement informé des nombreux projets éducatifs en cours, dont certains ont été mis en place grâce à ses réformes de l’Education. Les ministres, quant à eux, se font un plaisir d’échanger avec les enseignants et directeurs d’école sur les dernières nouveautés en matière d’enseignement et d’orientation professionnelle. Au terme de cette visite, le président de la République prend soin de saluer chaque élève présent en leur offrant une poignée de main bienveillante, avant de reprendre sa route vers d’autres horizons.

Emmanuel Macron en déplacement dans un lycée professionnel

Le vendredi 1er septembre 2023, Emmanuel Macron a choisi le lycée de l’Argensol à Orange (Vaucluse) pour sa rentrée scolaire. Accompagné du nouveau ministre de l’Éducation, Gabriel Attal et de la ministre déléguée à l’Enseignement professionnel, Carole Grandjean, le président a souhaité suivre le lancement de la réforme des lycées professionnels qu’il a présentée en mai 2023 à Saintes (Charente-Maritime). Le but de cette réforme consiste à transformer des établissements où l’on constate souvent des résultats scolaires insuffisants et des inégalités en « filière d’excellence ».

Un déplacement dans cet établissement précis

Situé dans le cinquième département le plus pauvre de France, le lycée de l’Argensol représente la filière automobile, proposant des CAP et Bac Pro en carrosserie, mécanique et chaudronnerie. L’objectif de la réforme est de refondre la carte des formations en fonction des débouchés professionnels dans les bassins d’emploi, avec l’objectif d’atteindre un taux d’insertion professionnelle de 100%, contre 40% actuellement. Le lycée de l’Argensol réfléchit à faire évoluer son offre pédagogique vers la filière nucléaire pour répondre aux besoins de la centrale du Tricastin.

Une réforme à un milliard d’euros

Le gouvernement va consacrer un milliard d’euros de plus dès la rentrée à la filière professionnelle afin d’offrir aux élèves des parcours plus attractifs et aux enseignants une meilleure reconnaissance. Les jeunes issus de l’école toucheront une indemnité durant leurs stages, allant de 50 à 100 euros par semaine, payée par l’État. Le salaire des enseignants de ces lycées augmentera de 125 à 250 euros nets par mois selon leur ancienneté, avec des hausses pouvant atteindre jusqu’à 660 à 780 euros nets par mois s’ils acceptent des missions complémentaires. Enfin, le gouvernement a mis en place un bureau des entreprises dans tous les lycées professionnels pour accompagner les élèves dans leurs recherches de stage et faire le lien avec les employeurs.

