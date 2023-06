« Emily in Paris », « Stranger Things » : grève des scénaristes d’Hollywood inquiète Netflix

Depuis le mois de mai, un certain nombre des milliers d’auteurs de scénarios pour la télévision et le cinéma aux États-Unis ont entamé une grève, exigeant des augmentations de rémunération. En conséquence, quelques séries télévisées ont déjà été reportées.

« La suite au prochain épisode… » Si toutefois il y a un nouvel épisode. Après plus d’un mois de grève des scénaristes à Hollywood, les conséquences se font désormais sentir sur la production des séries. Et c’est le géant du streaming, Netflix, qui doit ainsi revoir le calendrier des sorties de ces productions.

Depuis le 2 mai 2023, des milliers de scénaristes de télévision et de cinéma américains ont débuté un mouvement de grève en raison de l’échec des négociations avec les principaux studios et plateformes portant notamment sur une hausse de leur rémunération. Ils réclament une hausse de leur rémunération, des garanties minimales pour bénéficier d’un emploi stable et une plus grande part des bénéfices générés par l’essor du streaming. Ce mouvement social, qui s’est déjà traduit par l’interruption immédiate d’émissions à succès, comme les « late-night shows », et d’importants retards pour les séries télévisées et films dont la sortie est prévue cette année.

« Emily in Paris » début 2024

Parmi les tournages perturbés, Emily in Paris est au cœur de l’attention. Si certains s’étaient demandés si l’on verrait dans la prochaine saison les manifestations contre la réforme des retraites ou encore la grève des éboueurs, finalement, selon Variety, le magazine américain très bien informé sur les coulisses du secteur du divertissement, le tournage de la saison 4 ne pourra pas commencer qu’en septembre-octobre à Paris, comme c’était prévu. La production est repoussée de deux mois, au minimum, car le mouvement social ne semble pas près de s’arrêter. En clair : cela veut dire qu’Emily in Paris ne sera pas disponible avant janvier – février 2024. Une mauvaise nouvelle pour la firme au « tudum », qui avait pris l’habitude de dévoiler les aventures de la jeune Américaine dans la capitale française juste avant les fêtes de Noël, une période propice au visionnage boulimique et qui a représenté quelque 50 millions de vues en un seul mois pour la 3e saison.

Et ce n’est pas la seule série bousculée : une partie du scénario du 5e et ultime volet de Stranger Things est écrite, les caméras étaient sur le point de s’allumer. Mais tout a été stoppé. Car, comme l’a expliqué le créateur, l’écriture ne s’arrête pas quand le tournage commence. Enfin, côté Amazon, c’est la saison 2 de The Last of us, qui est également en pause. Là, il a fallu mettre fin au casting puisque les comédiens devaient jouer une scène qu’ils n’avaient pas pu apprendre… car rien n’a été écrit. Et la situation pourrait encore s’aggraver, car les acteurs menacent à leur tour d’entrer dans la grève. Leurs négociations avec les studios de production doivent aboutir d’ici le 30 juin.

Mais que les séries-vores se rassurent : les réalisateurs ont, eux, repris le travail. Ils sont parvenus à un accord début juin avec Amazon, Disney Plus, Netflix, Apple TV+, Discovery Warner, NBC Universal, Paramount et Sony. Ils ont obtenu une hausse de leurs rémunérations, notamment pour les productions destinées aux plateformes. Et c’est exactement ce que réclament les scénaristes, très courtisés depuis l’avènement des services de vidéo à la demande. Mais leur salaire stagne, tandis que les bénéfices des studios ont, eux, augmentés de 40% sur la dernière décennie. Le dernier mouvement social d’ampleur à Hollywood remonte à la grève des scénaristes qui avait paralysé l’audiovisuel américain en 2007-2008. Un conflit de 100 jours qui avait coûté deux milliards de dollars au secteur.