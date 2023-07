Émeutes suite à la mort de Nahel : 6 gardes à vue, 2 mineurs inculpés.

Il y a de cela vingt-et-un jours, Nahel nous quittait tragiquement. Depuis lors, les forces de l’ordre de Montpellier et Béziers continuent de mener leur enquête pour tenter d’établir l’identité des malfaiteurs responsables des actes de vandalisme survenus dans le quartier de la Devèze à Béziers. À ce jour, six personnes ont été appréhendées. Toutefois, seuls les deux individus mineurs se verront présentés devant les tribunaux. Bien que ces arrestations puissent potentiellement apporter une certaine forme de soulagement, elles ne pourront malheureusement pas réparer les dommages causés ni combler le vide laissé par la disparition soudaine de Nahel. Espérons que les enquêtes en cours permettront de punir les coupables et d’apaiser quelque peu les cœurs lourds des proches et de la communauté locale.

Les poursuites judiciaires après les violences dans le quartier de la Devèze à Béziers

Depuis la mort de Nahel à Nanterre lors d’un contrôle policier et les violences qui ont suivi, notamment dans le quartier de la Devèze à Béziers, les policiers poursuivent leurs recherches pour tenter d’identifier les auteurs des dégradations commises.

Six personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue, quatre mineurs dont une jeune fille et deux femmes majeures. À l’issue de cette garde à vue, quatre des six personnes n’ont finalement pas été poursuivies. Seuls deux garçons de 16 et 14 ans sont finalement poursuivis. Tous deux avaient déjà fait l’objet d’une précédente procédure pénale pour des faits d’une autre nature.

Le plus jeune des deux garçons est poursuivi pour délit de participation à un attroupement en vue de commettre des dégradations ou des violences contre les personnes. Lors de sa garde à vue, l’adolescent a reconnu avoir été dans le groupe de « casseurs », sans pour autant participer directement aux dégradations ni aux jets de projectiles sur les forces de l’ordre et les pompiers. Il encourt six mois d’emprisonnement.

L’autre garçon, âgé de 16 ans et domicilié à la Devèze, est soupçonné par les enquêteurs d’avoir participé aux dégradations de biens d’utilité publique, d’avoir participé à un attroupement en vue de commettre des dégradations ou des violences contre les personnes et d’avoir refusé de donner aux enquêteurs les codes d’ouverture de son téléphone mobile au cours de la garde à vue. Des délits pour lesquels les peines encourues sont respectivement de sept, un et trois ans de prison.

Le jeune homme a nié tout au long de la procédure avoir été présent la nuit des faits. Il a été déféré devant le parquet de Béziers avant d’être présenté à un juge des enfants qui a ordonné une mesure de suivi éducatif par la protection judiciaire de la jeunesse et son placement sous contrôle judiciaire. Des interdictions ont été émises, notamment l’interdiction de sortir de son domicile entre 21 heures et 6 heures du matin ainsi que de participer à des manifestations sur la voie publique. Son procès se tiendra le 11 octobre 2023 à Béziers.

