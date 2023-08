Embellissez votre jardin avec les nouveaux paysagistes de Léognan ! 💐🌳

Hortus Veridis, c’est le nom de l’entreprise fondĂ©e Ă LĂ©ognan en Gironde, par deux passionnĂ©s de paysagisme : Franck Ostarena et Teddy Davoigneau. Ce duo, plein de promesses, est dĂ©terminĂ© Ă apporter son expertise aux habitants de la rĂ©gion bordelaise et au-delĂ . Le projet de crĂ©er Hortus Veridis est nĂ© de l’envie de rĂ©pondre Ă une demande croissante en matiĂšre d’amĂ©nagement de jardins, de parcs et d’espaces verts. Pour son lancement, l’entreprise a mis en place une Ă©quipe de professionnels compĂ©tents et qualifiĂ©s qui ont Ă cƓur de satisfaire leurs clients. C’est avec passion et engagement que Franck Ostarena et Teddy Davoigneau ont dĂ©veloppĂ© leur sociĂ©tĂ© pour en faire un acteur majeur du paysagisme dans la rĂ©gion. Leur ambition ? Continuer Ă se perfectionner pour proposer des crĂ©ations originales et uniques, adaptĂ©es aux besoins et aux envies de chacun. Bref, Hortus Veridis incarne l’association de deux entrepreneurs audacieux qui ont su faire de leur passion un mĂ©tier et une rĂ©ussite.

Des paysagistes créatifs pour végétaliser les extérieurs

Les paysagistes Franck Ostarena et Teddy Davoigneau ont fondĂ© Hortus Veridis pour aider les particuliers Ă vĂ©gĂ©taliser leur extĂ©rieur Ă LĂ©ognan, en Gironde. Hortus Veridis propose des services de paysagisme, tels que l’entretien de jardin, l’Ă©lagage, la crĂ©ation de massifs ou encore de terrasses et jardiniĂšres sur-mesure, de maçonnerie paysagĂšre, de terrassement, d’irrigation. Les concepteurs crĂ©ent des jardins personnalisĂ©s, en analysant les envies et les besoins de leurs clients, avec des essences d’origine française.

De la conception à la réalisation de jardins exceptionnels

Franck et Teddy ont une douzaine d’annĂ©es d’expĂ©rience dans ce domaine. Ils ont la capacitĂ© de crĂ©er des jardins exceptionnels qui reflĂštent les envies de leurs clients. Parmi leurs rĂ©fĂ©rences, il y a un Ăźlot vĂ©gĂ©tal crĂ©Ă© Ă partir de rien Ă BĂšgles. Leur dĂ©fi prĂ©fĂ©rĂ© est de transformer l’imaginaire de leurs clients en un jardin unique, du plan de masse Ă la rĂ©alisation effective en passant par l’entretien rĂ©gulier avec un contrat adaptĂ©.

Privilégier les essences locales

Hortus Veridis choisit des essences d’origine française pour ses espaces verts et s’approvisionne auprĂšs de fournisseurs locaux comme la Serre de Montesquieu Ă Martillac et la PĂ©piniĂšre de Castets Ă Castillon. Les deux paysagistes adaptent leur projet en fonction du budget et des solutions techniques pour chaque client.

source originale : actu.fr

mode d’Ă©criture : automatique par IA