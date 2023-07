Embarquez pour une visite immersive à bord d’un sous-marin à Lorient ! 💥

Le sous-marin Flore, une machine de guerre sous-marine, peut être considéré comme l’un des joyaux de la flotte française. Depuis 2010, le public a la possibilité de visiter cet engin impressionnant, l’un des quatre sous-marins visitables en France. Au cours de cette visite unique, les visiteurs auront l’occasion de découvrir l’intérieur de ce monstre amphibie qui a joué un rôle crucial dans l’histoire militaire française. À l’intérieur, ils pourront explorer les coursives étroites, les salles de commande, la salle des torpilles et les cabines de couchage exigües dans lesquelles les équipages ont travaillé, mangé et dormi pendant des semaines. Ce sous-marin de classe Daphné, qui a été en service pendant 32 ans, a connu de nombreux événements historiques, y compris des missions secrètes de la guerre froide. En apprenant à connaître les détails de l’histoire de ce navire, les visiteurs pourront avoir une idée de ce que signifie vivre et travailler dans des conditions extrêmes et intensives, dans un environnement où la vie et la mort peuvent facilement être déterminées par un bouton rouge.

Visiter le sous-marin Flore-S645 : plongée en immersion dans l’Histoire

Un peu d’histoire

Située à Lorient dans le Morbihan, la base de sous-marins est une forteresse militaire construite par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est, aujourd’hui encore, la plus grande construction militaire d’Europe. Pendant des années, la Marine française a utilisé cette forteresse comme siège de l’escadrille des sous-marins de l’Atlantique jusqu’en 1997. Aujourd’hui, elle abrite un musée dédié à l’aventure humaine et technologique des sous-marins classiques.

Le sous-marin Flore-S645 est positionné devant l’une des alvéoles du bunker Kéroman 2. Ce sous-marin est en service de 1964 à 1989 et pèse 800 tonnes. Il a parcouru l’équivalent de quinze tours du monde, dont 41 000 heures en plongée ! Sa dernière plongée a eu lieu en 1989 en Méditerranée avant de regagner Lorient. Il a été mis à sec en 1995.

Un musée interactif

Si vous êtes passionné par les sous-marins, il faut absolument visiter ce musée. Vous pouvez découvrir le fonctionnement, la navigation et la vie à bord d’un sous-marin à travers quatre salles dédiées. Vous vivrez une expérience immersive grâce aux projections spectaculaires et monumentales qui vous plongeront au cœur du XXe siècle. Vous comprendrez les affrontements idéologiques, technologiques et militaires qui ont marqué l’Histoire.

Visite à bord

Le clou de la visite est la découverte de l’intérieur du sous-marin Flore-S645 grâce à un audioguide relatant les souvenirs des sous-mariniers. Lancé le 21 décembre 1960, il est le cinquième de la série de sous-marins à hautes performances. Vous voyez, entre autres, la salle des torpilles et les quartiers des officiers. Vous imaginerez la vie d’un équipage d’une cinquantaine d’hommes se relayant toute la journée. Une sortie unique qui vous permettra de plonger dans les entrailles de ce bateau militaire.

Il est à noter que le tarif est gratuit pour les moins de 7 ans, 5,90 euros pour les 7-17 ans et 10 euros pour les adultes. Le musée est situé à Lorient La Base, à proximité de la rue d’Estienne-d’Orves. Ne manquez pas cette visite pour une plongée en immersion dans l’Histoire de la Marine française.