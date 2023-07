Élysée : un épandeur Rolland en démonstration dans le Finistère.

Les jardins de l’Elysée ont été récemment animés par la 3e édition du Fabriqué en France. Un événement qui célèbre la créativité des artisans locaux et la qualité de l’expertise française. L’entreprise Rolland, établie à Tréflévénez (29), a fièrement représenté sa région en étant sélectionnée pour présenter sa remorque. Pendant deux jours consécutifs, l’élégante construction a été examinée et admirée par des experts en la matière. Grâce à son design innovant et sa qualité exceptionnelle, cette remorque témoigne de l’excellence du savoir-faire français. Rolland peut donc être fier de ses réalisations et des compétences de ses employés. Une fierté partagée par l’ensemble de la communauté française, qui ne cesse de mettre en avant les talents locaux et leurs merveilleuses créations.

Rolland, le constructeur breton lauréat de l’exposition du fabriqué en France

Le constructeur Rolland, basé à Tréflévénez, a été sélectionné pour la 3e édition de la grande exposition du fabriqué en France qui s’est tenue au Palais de l’Élysée. Parmi plus de 2 500 entreprises candidates, Rolland a été distingué en tant que l’un des 125 lauréats, une véritable reconnaissance pour cette PME bretonne.

Rolland, une entreprise innovante

Les 1er et 2 juillet derniers, plus de 8 000 visiteurs ont pu découvrir l’épandeur Rollforce 6118 Eco-épandage. Conçu dans une démarche d’agriculture de précision, il permet un épandage raisonné, plus économique pour l’agriculteur et meilleur pour l’environnement. Avec une grande largeur d’épandage et des pneus basse pression, il évite le tassement du sol et apporte la bonne dose au bon endroit.

Rolland, une entreprise locale engagée

Depuis 77 ans, le groupe familial Rolland fabrique des remorques et des épandeurs afin de répondre aux besoins des agriculteurs. Pour assurer la qualité de ses produits et pérenniser son entreprise sur le territoire, elle s’est dotée de nouveaux équipements performants tels qu’un robot de soudure d’accessoires ou encore une presse plieuse robotisée.

Rolland, une entreprise responsable

Cette sélection à l’exposition du fabriqué en France démontre l’engagement de Rolland dans la fabrication française, ainsi qu’une démarche respectueuse de l’environnement et socialement innovante. Cette PME bretonne s’inscrit dans une logique de développement économique local tout en veillant au maintien des savoir-faire régionaux. Cette distinction souligne l’importance de soutenir les entreprises locales et responsables.