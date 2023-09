Elizabeth II : un an après sa disparition, les adorateurs des corgis célèbrent sa mémoire

Le vendredi 8 septembre sera une journée particulière pour les anglais, car ils commémoreront le triste premier anniversaire de la disparition d’Elizabeth II. En cette occasion solennelle, une multitude d’amateurs de corgis se sont spontanément rassemblés devant le majestueux palais de Buckingham, situé au cœur de la vibrante ville de Londres. Leur présence témoignait de leur profond attachement envers la reine défunte, mais aussi de leur admiration pour cette merveilleuse race de chiens, si chère à son cœur. Les rues bondées ont été envahies par une foule bigarrée, composée d’amoureux des animaux, dont certains étaient vêtus de costumes élégants rappelant le charme de l’époque victorienne. Certains promenaient leurs corgis avec une joie palpable, tandis que d’autres brandissaient des panneaux colorés, ornés de messages touchants à l’attention de la regrettée souveraine. Des cris de joie et des éclats de rire résonnaient dans l’air, créant une atmosphère à la fois émouvante et festive. Au milieu de cette marée humaine, les corgis heureux et bien-aimés étaient les véritables vedettes de cette journée mémorable. Leurs aboiements enjoués se mêlaient aux murmures nostalgiques des participants, formant une symphonie d’amour et de reconnaissance envers la reine qui avait charmé leur cœur. En ce jour de commémoration, les corgis étaient les ambassadeurs fidèles d’un héritage royal qui continuait d’inspirer et de fasciner les cœurs de millions de personnes à travers le monde. Cette journée d’hommage et de célébration demeura gravée dans les mémoires, attestant de l’indéfectible lien d’affection qui unissait les britanniques et leur reine légendaire, mais également des liens indéfectibles qui se tissaient entre l’homme et le meilleur ami de l’homme.

Un rassemblement pour rendre hommage aux corgis d’Elizabeth II

Le palais de Buckingham, à Londres, a accueilli un rassemblement royal canin en hommage aux corgis d’Elizabeth II qui ont disparu en septembre 2022. Les propriétaires de ces adorables chiens se sont réunis pour exprimer leur tristesse et rendre hommage à la Reine. Certains d’entre eux regrettaient la perte de cette figure majestueuse lors du jubilé de la Reine, tandis que d’autres estimaient que la meilleure façon de commémorer Elizabeth II était à travers son amour pour les corgis.

Des chiens privilégiés

Elizabeth II a élevé 14 générations de corgis depuis sa jeunesse. Ces petits privilégiés ont véritablement mené une vie de chien de luxe. Le chef cuisinier de la Reine préparait lui-même leurs repas avec des ingrédients de qualité tels que du bœuf, du lapin et du poulet. Les deux derniers corgis de la Reine ont même rendu hommage à leur maîtresse en saluant le convoi funéraire. La passion de la Reine pour cette race galloise l’a rendue mondialement célèbre, au point que des chiots sont réservés par des acheteurs du monde entier.

Popularité mondiale des corgis d’Elizabeth II

Dans un élevage au Pays de Galles, des chiots corgis sont réservés par des acheteurs des quatre coins de la planète. La renommée de la Reine a contribué à la popularité de cette race. Les corgis sont devenus des animaux de compagnie très prisés, au point que leur prix atteint les 3 400 euros pour un chiot pur race.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA