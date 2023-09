Elisabeth Borne et Gabriel Attal visitent l’Ille-et-Vilaine pour la rentrée scolaire ce lundi.

Lundi, la rentrée scolaire en Ille-et-Vilaine sera marquée par la visite de plusieurs membres du gouvernement. Elisabeth Borne, la Première ministre, sera accompagnée de Gabriel Attal, ministre de l’Éducation nationale, ainsi que de Fadila Khattabi, ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Ce déplacement a été organisé suite aux annonces importantes faites la semaine dernière en ce qui concerne la réouverture des classes et la mise en place de protocoles sanitaires. Cette visite est l’occasion pour les élus de se rendre sur le terrain et de s’assurer que tout est mis en œuvre pour garantir la sécurité et le bien-être des élèves ainsi que du personnel enseignant. Selon les récentes déclarations de Gabriel Attal, la priorité de la rentrée est de permettre aux enfants de reprendre le chemin de l’école dans les meilleures conditions possibles, tout en veillant à limiter la propagation de la Covid-19. Ce déplacement en Ille-et-Vilaine devrait donc permettre à la délégation gouvernementale de constater l’application concrète des mesures annoncées et d’échanger avec les acteurs locaux de l’éducation.

Déplacement ministériel pour la rentrée scolaire en Ille-et-Vilaine

La Première ministre Élisabeth Borne, accompagnée du ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal, et de la ministre déléguée chargée des personnes handicapées, Fadila Khattabi, se rendront en Ille-et-Vilaine ce lundi 4 septembre pour souhaiter une bonne rentrée scolaire aux élèves et aux équipes éducatives.

Déplacement à Saint-Germain-sur-Ille et Liffré

L’agenda ministériel comprend une visite à l’école publique Amandine Mallet à Saint-Germain-sur-Ille pour rencontrer les élèves de Grande section-CP et CM1-CM2. Ils se rendront ensuite au lycée général et technologique Simone Veil de Liffré pour un échange avec les lycéens sur divers sujets comme l’orientation et l’éducation artistique et culturelle et au développement durable.

Une école garante de l’égalité des chances

La Première ministre réaffirmera « la détermination du Gouvernement à donner un nouvel élan à l’école afin qu’elle soit garante de l’égalité des chances ». Elle abordera également les deux priorités de cette rentrée avec les équipes enseignantes : renforcer les fondamentaux en mathématiques et en lecture et mieux reconnaître l’engagement des enseignants grâce au PACTE.

« La fermeté pour mot d’ordre »

La rentrée scolaire est placée sous le signe de la fermeté et de l’intransigeance selon le Président Macron. Le Ministre de l’Éducation s’engage à mettre l’accent sur les savoirs fondamentaux et à faire bloc sur la laïcité en interdisant, par exemple, le port de l’abaya et du qamis à l’école.

Carences dans l’accueil des élèves en situation de handicap

Le réseau Unapei a déploré que des milliers d’enfants en situation de handicap n’ont pas accès à une scolarisation adaptée. La présence de la ministre déléguée chargée des personnes handicapées, Fadila Khattabi, lors de ce déplacement ministériel à Ille-et-Vilaine est donc hautement symbolique.

