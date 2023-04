« Élémentaire » de Pixar clôture le Festival de Cannes, sortie US 16 juin, France 21 juin

Ce long-métrage sera projeté en dehors de la compétition, avant d’être disponible au cinéma le 16 juin aux États-Unis et le 21 juin en France. Pixar avait déjà participé à Cannes avec plusieurs de ses films, dont « Là-Haut », « Vice-Versa » et « Soul ». Toutefois, ce dernier n’avait pas été diffusé dans les salles de cinéma, mais plutôt sur le service de streaming Disney+ en 2020.

Le prochain long-métrage d’animation des studios Disney/Pixar, intitulé « Élémentaire », fera sa première mondiale lors de la clôture du 76e Festival de Cannes le 27 mai, ont annoncé les organisateurs le mercredi 19 mai.

Trois films précédents de Pixar ont déjà été présentés à Cannes, à savoir « Là-Haut », « Vice-Versa » et « Soul » – ce dernier n’a pas été diffusé en salle mais directement sur la plateforme Disney+ en 2020. « Élémentaire » raconte l’histoire de l’amitié entre « Flam, une jeune femme audacieuse et spirituelle, au caractère fort, et Flack, un garçon sentimental et drôle, plutôt suiveur dans l’âme », dans une ville où cohabitent les quatre éléments. Le réalisateur Peter Sohn (« Le Voyage d’Arlo ») gravira les marches, ainsi que le responsable de Pixar, Pete Docter, le 27 mai avant la présentation du film.

« Un film amusant, plein de vie et stupéfiant »

Pour Pete Docter, directeur de la création de Pixar, ce retour au Festival est très spécial. « Alors que nous sortons de nos cocons pandémiques pour enfin nous retrouver dans nos studios et travailler ensemble autour de séances d’écriture, d’animation ou de brainstorming, c’est un plaisir et un honneur de voir Pixar revenir sur la Croisette. Réalisé par l’incroyable conteur qu’est Peter Sohn, Élémentaire est un film amusant, plein de vie et, en toute honnêteté, époustouflant à regarder. Il a été créé pour que le public puisse vivre l’expérience sur grand écran et je suis ravi qu’il soit présenté en avant-première mondiale à Cannes. »

Pour incarner les personnages habitant la ville d’Element City, Disney a recruté les acteurs Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste pour prêter leurs voix aux personnages de Flam et Flack dans la version française. L’actrice incarne donc une jeune femme audacieuse et spirituelle, tandis que l’acteur joue un garçon sentimental et attachant qui, au cours de l’aventure, va montrer à la jeune tête brûlée que la vie peut être plus « cool » qu’elle ne le pense. Pour les deux acteurs, il s’agit d’une première expérience de doublage.