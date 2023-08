Effondrement psychologique des viticulteurs français face à la concurrence espagnole et à l’inflation

Au cœur du département de l’Aude, l’inflation et la prolifération du mildiou continuent d’avoir des conséquences désastreuses sur les vignerons locaux. C’est dans ce contexte difficile que le syndicat des viticulteurs dénonce également la concurrence déloyale exercée par les producteurs de vin espagnols. Dans ce secteur d’activité fortement concurrentiel, la situation est devenue intenable pour de nombreuses exploitations viticoles qui peinent à s’en sortir malgré l’obtention, cette année, d’une autorisation de distillation pour un montant total de 160 millions d’euros. Les vignerons doivent redoubler d’efforts pour maintenir leur activité à flot, en dépit des nombreux obstacles qui se dressent sur leur chemin, compromettant ainsi leur avenir et celui de toute une filière.

L’inquiétante situation des vignerons de l’Aude

Les vignerons de l’Aude sont confrontés à une période difficile cet été, en raison de l’inflation et de la prolifération du mildiou. Le syndicat des vignerons de l’Aude dénonce également la concurrence déloyale des vins espagnols. Face à cette situation, l’Etat a autorisé la transformation de vins invendus en alcool revendu à des professionnels, pour un montant de 160 millions d’euros.

Des coûts croissants et une consommation stagnante

La filière viticole de l’Aude fait face à une situation économique compliquée, marquée par des coûts croissants à cause de l’augmentation des prix des transports depuis le début de la guerre en Ukraine, mais aussi par une consommation stagnante. Celle-ci s’ajoute à une prolifération du mildiou depuis deux mois. Le président du syndicat des vignerons de l’Aude, Frédéric Rouant, explique que l’excès d’eau a empêché les traitements des vignes, rendant l’apparition du mildiou inévitable. Cette maladie est favorisée par l’alternance d’épisodes de forte humidité et de chaleur, renforcée par l’influence océanique de l’Aude. Cette situation entraîne des pertes allant jusqu’à 100% pour certaines vignes, et conduit à des très petites récoltes.

Des négociants accusés de pratiquer une concurrence déloyale

Le syndicat des vignerons de l’Aude s’en prend également aux intermédiaires des grandes surfaces et aux vins espagnols, accusés de pratiquer une concurrence déloyale. Les négociants mettent la pression sur les viticulteurs pour qu’ils ne réajustent pas leurs prix, alors que la production des vins espagnols est réalisée dans des conditions plus avantageuses en matière de normes sociales et environnementales. Frédéric Rouant assure que les viticulteurs ne pourraient pas produire le même type de vin qu’en Espagne, car les règles en vigueur en France sont plus contraignantes. Le syndicaliste envisage de manifester sa colère sur le terrain syndical tant la situation est préoccupante.

L’Etat autorise la transformation de vins invendus en alcool

Face à cette situation, l’Etat a autorisé la transformation de vins invendus en alcool revendu à des professionnels. Cette opération n’est pas nouvelle, et avait été déjà pratiquée dans le passé. Elle permet de dégager des fonds pour la filière viticole en difficulté. Pour cette année, l’Etat a fourni une enveloppe de 160 millions d’euros pour la transformation de trois millions d’hectolitres de vins invendus en alcool. Cette aide financière est nécessaire pour permettre aux vignerons de l’Aude de passer ce cap difficile, et d’envisager l’avenir de manière plus sereine.

