Effet Coupe du monde de rugby sur les écrans plats ? Découvrez l’impact sur le marché !

Le tournoi de la Coupe du Monde de Rugby a pris son envol en France avec le succès de la victoire française face à la Nouvelle-Zélande. Pendant les prochaines semaines, 48 matchs captivants seront diffusés sur les chaînes de télévision nationales telles que TF1, M6 et France 2, pour le plus grand plaisir des fans de rugby et des amateurs de sport en général. Il est intéressant de se demander si le tournoi a un effet sur les ventes d’écrans plats, comme cela est souvent observé pendant la Coupe du Monde de football. Les spectateurs cherchent peut-être à offrir une expérience immersive à leur famille et leurs amis, invitant chez eux de grands groupes pour profiter des matchs d’une façon plus confortable. Ou peut-être que certains se laissent simplement emporter par l’excitation des événements sportifs mondiaux. Quoi qu’il en soit, nous sommes impatients de voir comment cette compétition de rugby imposante évoluera au cours des prochaines semaines passionnantes.

Ventes d’écrans plats : une croissance modérée

Les ventes d’écrans plats lors de la Coupe du Monde de rugby n’ont pas connu une forte augmentation comparé à l’Euro 2016 de football, avec seulement 1% selon Hisense et 4% prévus par LG France pour ce mois en cours. Seul TCL, partenaire du XV de France, témoigne de ventes « soutenues » qui devraient se poursuivre dans les prochaines semaines. Cependant, si les ventes ne sont pas spectaculaires, elles s’accompagnent d’un changement technologique et une montée en gamme des produits, avec une augmentation de 30% des ventes d’écrans miniLED en un an, selon Rémy Journé, vice-président de Hisense France. Les consommateurs se tournent vers des téléviseurs plus qualitatifs, plus grands en taille d’écran et avec une meilleure fréquence de balayage pour une expérience de visionnage optimisée.

Technologies d’écrans : un choix varié

Les technologies d’écrans proposées sur le marché sont de plus en plus variées : OLED, LED, QLED, QNED, Nanocell, miniLED, OLED evo, sans oublier les Laser TV qui combinent téléviseurs et projecteurs à courte focale. Avec autant d’options, il est facile de s’y perdre. Les consommateurs devraient essayer les différents types d’écrans afin de trouver celui qui convient le mieux à leurs besoins. Les prix des écrans plats ont continué de baisser (-3%) et ils sont de plus en plus considérés comme un investissement sur le long terme qui doit apporter du plaisir à long terme.

Une télévision comme investissement sur le long terme

Les consommateurs considèrent de plus en plus les télévisions comme un investissement sur le long terme. Les ventes d’écrans plats pendant la Coupe du Monde de rugby ont montré une tendance à opter pour des produits de meilleure qualité et plus grands que les précédentes années. Les consommateurs devront investir dans les écrans plats en fonction de leurs besoins personnels pour une expérience de visionnage optimale.

