Éduquer son chien : adaptez-vous à lui pour un dressage réussi.

Les jeux canins, également connus sous le nom de dogs games, ont été organisés à Aurimont dans le Gers, dans le but de promouvoir une éducation positive et bienveillante entre les maîtres et leurs fidèles compagnons. Cette initiative s’est inspirée des K9 Games inventés en Angleterre et a été accueillie avec enthousiasme par tous les amoureux des chiens de la région. Les participants ont eu l’opportunité de mettre en pratique des exercices amusants et éducatifs, encouragés à développer une relation harmonieuse avec leur animal de compagnie. La journée a été rythmée par une série de défis, allant de l’obéissance à la vitesse, en passant par l’agilité et la coopération. Les moments de complicité partagés ont contribué à renforcer les liens entre les humains et les chiens présents, et ont laissé de beaux souvenirs à tous les participants.

Les Dogs games : des épreuves physiques et sensorielles

Les Dogs games, inspirés des K9 Games anglais, sont des compétitions pour chiens et maîtres visant à développer une éducation positive et bienveillante entre les deux. À Aurimont, dans le Gers, les épreuves sont variées et testent les capacités cognitives, sensorielles et physiques des chiens. Les épreuves peuvent être remportées grâce à des friandises ou des saucisses, mais certaines peuvent s’avérer plus difficiles, comme la recherche de nourriture sous des seaux. Les chiens les plus expérimentés, tels que Mysty, une femelle labrador de 7 ans, ont développé une plus grande complicité avec leurs maîtres.

Des apprentissages bienveillants et une relation de complicité

Les Dogs games sont conçus pour enseigner avec bienveillance l’écoute, la complicité et le partage entre les chiens et leurs maîtres. Cette expérience est essentielle pour la formation des chiens, mais également pour celle de leurs maîtres. Les compétences telles que « s’asseoir, se coucher ou revenir auprès de son maître » sont simples, mais la difficulté est d’inciter les chiens à les effectuer. Pour cela, les maîtres doivent travailler non seulement sur leur propre comportement, mais également sur celui de leurs chiens.

Un événement éducatif amusant pour les chiens et les humains

Les Dogs games sont un moyen amusant de développer des compétences éducatives pour les chiens et leurs maîtres, tout en renforçant leur relation de complicité. Les compétitions permettent aux chiens de s’amuser tout en apprenant de nouvelles compétences. De plus, l’événement Dogs games est une opportunité pour les propriétaires de chiens de se rencontrer, d’échanger des conseils et des astuces sur l’éducation de leurs animaux de compagnie, et de passer un moment agréable ensemble.

