Économisez votre argent : prenez le bus pour la plage dans le Morbihan cet été 2023 ! #ActuMorbihan

À l’arrivée de l’été 2023, une aventure s’offrira aux voyageurs en quête de détente et de soleil. Une escapade en bus sera leur guide pour rejoindre les joyaux sous-marins de Plouhinec, les plages de Magouëro et de Linès. Imaginez-vous, assis confortablement à bord, avec pour seul horizon la majestueuse beauté de l’océan Atlantique. Mais ce n’est pas tout. Les touristes chanceux pourront également profiter de la navette sans frais supplémentaires. En étant au plus près de la mer, cette option est un vrai cadeau, accessible en quelques minutes seulement, pour s’échapper du bruit de la ville et s’immerger dans cet environnement naturel d’exception.

Direction les plages du Morbihan avec le transport en commun

Vous rêvez de vous prélasser sur une plage du Morbihan, mais vous ne disposez pas de voiture pour vous y rendre ? Pas de panique ! La communauté de communes de Blavet Bellevue Océan a mis en place un service de transport en commun pour la période estivale.

Des plages accessibles sans voiture

Grâce à ce dispositif de navettes, vous pouvez facilement vous rendre sur les plages du territoire sans avoir besoin de votre propre moyen de locomotion. Du 8 juillet au 2 septembre 2023, le bus des plages circulera tous les après-midis de la semaine vers la plage du Magouëro, tandis qu’une navette dédiée permettra de rejoindre celle de Linès depuis la capitainerie de Gâvres.

Une navette gratuite pour rallier Gâvres

En plus de cette offre de transport, une navette gratuite sera également mise en place pour desservir la plage de Linès à Plouhinec et rejoindre l’embarcadère de Gâvres pour prendre le bateau bus en direction de Port-Louis – Locmalo. La collectivité indique que cinq départs sont prévus depuis Plouhinec, et six horaires de retour depuis Gâvres, selon la grille des horaires disponible sur le site de Blavet Bellevue Océan. Alors, plus d’excuses pour ne pas vous baigner tranquillement !