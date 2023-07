Eclectique expo personnelle: Centre d’Art Contemporain Anglet

Du côté d’Anglet, la Villa Beatrix Enea s’est parée des créations de divers artistes contemporains aux origines plurielles, fruit d’une collection privée. Cette exposition, intitulée « S’exposer », offre une expérience immersive et saisissante de l’art actuel, à découvrir jusqu’au 23 septembre 2023. Les visiteurs pourront y admirer des œuvres novatrices, témoignant de l’éclectisme et de l’inventivité propres aux artistes contemporains. L’occasion de se laisser surprendre par des univers surprenants, qui bousculent les codes et nous incitent à réfléchir sur notre regard sur le monde qui nous entoure. Profitez de cette opportunité pour découvrir des talents en devenir, et vous imprégner de la richesse et de la diversité de la création artistique contemporaine.

Le Centre d’Art Contemporain d’Anglet présente « S’exposer » : une exposition soulignant l’engagement des collectionneurs privés

Le Centre d’Art Contemporain d’Anglet est fier de recevoir pour la première fois la collection privée d’un collectionneur anonyme. L’exposition « S’exposer », présentée du 23 septembre 2023 au 14 octobre 2023, est une occasion unique pour cet amateur de balayer les craintes de montrer sa collection, et pour les visiteurs, de se plonger dans un univers artistique sans filtres.

Le courage de s’exposer

Le centre d’art contemporain d’Anglet accueille seize artistes français et américains émergents et confirmés, proposant une sélection d’œuvres éclectiques, colorées, voire dérangeantes, qui témoignent de l’histoire et de la relation particulière de cet amateur d’art à ses tableaux. Dans cette nouvelle exposition, l’art se met au service du courage de se livrer et de s’exposer. Le choix du thème de l’exposition « S’exposer » le souligne avec force. En effet, dévoiler ses inspirations artistiques au public, c’est accepter de prendre un risque et de montrer une partie de soi intimiste et personnelle.

Des œuvres qui interpellent et qui inspirent

L’exposition « S’exposer », présentée pour la première fois à Anglet, offre une rétrospective des années 1960 jusqu’à nos jours. Les visiteurs peuvent y découvrir des œuvres inédites, parmi lesquelles se démarque un tableau ambivalent, séparé en deux parties, évoquant d’un côté la guerre et de l’autre, la fête. Stéphane Pencréac’h, l’auteur de cette œuvre ambigüe, explique que sa pièce peut être lue comme une représentation de la tension entre la dureté de notre monde et la vie, qui continue en dépit de tout. Cette pièce éveille les consciences et pousse les visiteurs à réfléchir sur des thématiques sociétales importantes.

Une exposition incontournable à Anglet

L’exposition « S’exposer » est devenue un événement incontournable à Anglet, et attire chaque année un large public. Cette année, les visiteurs peuvent également découvrir la deuxième exposition du Centre Contemporain d’Anglet, celle de Daniel Buren, qui présente seize œuvres en fibre optique, jouant des couleurs et de la lumière du jour. Une occasion supplémentaire de se plonger dans l’univers incroyable de l’art contemporain, avec des artistes inspirants et passionnants, dans un lieu qui encourage le courage de se montrer et de s’exposer.

Si vous êtes intéressé par l’exposition « S’exposer », n’hésitez pas à vous rendre à la Villa Beatrix Enea, Anglet, du 23 septembre 2023 au 14 octobre 2023. L’entrée est libre. Plus d’informations sur le site du centre d’art contemporain d’Anglet.