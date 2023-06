Dua Lipa crée un club de lecture pour encourager fans à partager émotions et lectures

Le groupe de lecture de l’artiste porte le nom de « Service95 » et, chaque mois, la chanteuse s’efforce de promouvoir un livre, si possible, en y associant une interview de son écrivain. L’objectif de cette initiative est d’encourager l’idée selon laquelle les amitiés peuvent se développer et se renforcer en partageant nos expériences littéraires.

La chanteuse britannique Dua Lipa, âgée de 27 ans, multiplie les projets : elle réalise en ce moment la bande originale du film Barbie, travaille sur une nouvelle collection pour Versace et prépare son troisième album. Elle s’attaque désormais à une nouvelle activité : la création d’un club de lecture, appelé Service95, avec l’objectif de partager avec ses fans ses livres préférés et échanger sur d’autres émotions que celles suscitées par la musique.

Dua Lipa a fait part de cette initiative sur Instagram, où on peut la voir avec un livre dans les mains depuis son plus jeune âge. La chanteuse lit en effet partout où elle se trouve et considère la lecture comme l’un de ses principaux centres d’inspiration. Dans une interview au Times, elle explique que ce qui l’intéresse dans le club de lecture, c’est la création de liens d’amitié et de complicité intellectuelle et émotionnelle, bien au-delà des « likes » et des « j’aime » sur les réseaux sociaux.

Avec plus de 88 millions d’abonnés, Dua Lipa reçoit déjà de nombreux messages de fans lui posant des questions sur ses lectures du moment. La chanteuse souhaite aller plus loin que les simples échanges sur Instagram. Récemment, elle a rendu visite à des détenues membres d’un club de lecture dans une prison pour femmes à Sutton, en banlieue de Londres, et entend renouveler ce type d’expérience avec d’autres groupes de lecteurs. Le premier livre qu’elle présentera dans son club de lecture sera le roman récompensé par le Booker Prize, Shuggie Bain, de Douglas Stuart.