DSK a fréquenté le club échangiste de Gérard à Marseille

Les nuits chaudes de Marseille sont désormais illuminées par la montée en popularité des clubs échangistes dans la ville. Parmi eux, le Vahiné semble attirer plus de cinquante adeptes tous les soirs. Curieux, nous avons pris la décision de pousser les portes de ce lieu singulier, où les rencontres intimes s’épanouissent dans une atmosphère de liberté et de désir. Le décor est sensuel, les lumières tamisées, et la musique enivrante. La soirée commence avec une discussion animée entre les convives, qui échangent sur leurs envies et leurs fantasmes, avant de se diriger vers les espaces dédiés à la sensualité et l’érotisme. Un univers où chacun vit l’instant présent, avec la promesse de nouvelles expériences à chaque nouvelle visite.

Le Vahiné : un club échangiste hors normes

Le Vahiné est un établissement échangiste situé à Marseille. Créé il y a de nombreuses années, il est aujourd’hui considéré comme le plus ancien et le plus grand de la région PACA. Pourtant, depuis l’extérieur, impossible d’imaginer l’ampleur de ce lieu libertin. Nous avons eu l’occasion de rencontrer Gérard, le propriétaire actuel, qui nous a fait découvrir ce sanctuaire dédié à la liberté sexuelle et au plaisir partagé.

600m² dédiés au sexe

Le Vahiné est un club immense, comme il en existe peu dans la région. Situé au 254 chemin Armée d’Afrique dans le 10ème arrondissement de Marseille, il offre à ses clients de nombreuses installations de qualité. Une grande salle à la lumière tamisée y accueille les visiteurs, avec des canapés en cuir blanc, une piste de danse et un bar. Quelques photos pornographiques accrochées au mur et une cage à gogo danseuse ne laissent plus aucun doute sur la nature des activités proposées. À côté de l’espace dansant se trouve la salle d’eau comprenant un sauna et un jacuzzi, où l’hygiène est une priorité quotidienne.

“Beaucoup de clients ne viennent que pour cette salle”

Au rez-de-chaussée, on trouve également deux salles bien particulières. La première, appelée le donjon, est consacrée aux pratiques sadomasochistes. Avec sa guillotine, ses fouets et autres installations étranges, cette salle est très prisée. La seconde, plus petit, est équipée de trois fauteuils rouges, où sont diffusés des contenus pornographiques tout au long de la soirée. À l’étage, on trouve des espaces réservés au duo et au trio, où plusieurs lits sont installés dans chaque pièce. Enfin, à l’extérieur, un bar et des transats sont disposés autour de la piscine, un lieu où la clientèle peut se détendre à l’abri des regards.

Des règles strictes

Si le Vahiné prône la liberté sexuelle, le consentement et le respect des femmes sont les premières règles à respecter. L’anonymat et la confidentialité sont également des critères importants pour les membres, qui souhaitent explorer leur sexualité sans jugement. Photo et téléphone portable sont interdits, pour que le client puisse se sentir à l’aise.

Dress code et tarifs préférentiels

Les portes du Vahiné sont ouvertes à toutes personnes, à certaines conditions. L’une d’entre elles est le dress code, très important dans ce genre d’établissement. Les hommes doivent être habillés correctement et les vêtements déchirés sont interdits. Du côté des femmes, les tenues sexy et les talons sont encouragés. Pour inciter les femmes à venir, l’entrée leur est gratuite. Pour les couples, il faut compter une quarantaine d’euros selon la soirée. Les hommes célibataires paient, quant à eux, le tarif le plus cher qui est d’environ 70 euros.

Une clientèle qui évolue

Selon Gérard, la clientèle a évolué depuis la création de l’établissement. Des personnalités publiques comme Dominique Strauss Kahn fréquentaient le club à une époque, mais aujourd’hui, la clientèle est composée d’un public plus large. Malheureusement, le propriétaire regrette également l’évolution des pratiques sexuelles dans son club, qui sont souvent limitées à des actions en duo.

Un propriétaire hors du commun

Gérard, ancien joueur de rugby professionnel, pratique l’échangisme depuis plus de 40 ans. Il a visité la plupart des clubs existant en France à l’époque. Son expérience se reflète dans la qualité de son établissement. Il garde aussi des souvenirs impérissables des clubs qu’il a fréquentés, dont celui où il a pu coucher avec 4 ou 5 filles lors d’une seule soirée sans donner de nom. Le Vahiné est donc bien plus qu’un lieu où pratiquer l’échangisme. C’est un endroit unique et hors du commun où les visiteurs viennent pour se sentir libres et découvrir de nouvelles sensations.

