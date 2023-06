Drôme: Règlement de compte entre bandes rivales dans une école de Valence

Le lundi 5 juin, un conflit a éclaté entre deux groupes adverses devant l’établissement scolaire Pierre Brossolette situé à Valence, dans le département de la Drôme. Cette municipalité est actuellement confrontée à des ajustements de compte liés au trafic de stupéfiants.

Une cour de récréation silencieuse, des couloirs et des salles de cours vides, une école sans élèves ni enseignants dans un quartier où la drogue sévit. À l’école Pierre Brossolette de Valence, dans la Drôme, les cours ont été interrompus lundi 5 juin et les enseignants sont démoralisés. « Le but est de terroriser depuis quelque temps », indique Serge Bessede, directeur de l’école. Une bagarre a éclaté entre deux bandes rivales lundi vers 13h20 pour une raison inconnue. Des armes auraient été aperçues et des parents auraient été pris pour cible.

« Que vous soyez des enfants ou non, nous allons tous vous tuer »

« Des cris ont commencé et c’est à ce moment-là qu’on a vu une voiture. Ils nous ont menacés en disant : ‘Nous déclarons la guerre. Que vous soyez des enfants ou non, nous allons tous vous tuer' », se souvient un témoin. La préfecture a annoncé mercredi 7 juin des arrestations et des perquisitions. La sécurité va être renforcée à l’extérieur de l’école, et le directeur espère reprendre les cours dès jeudi. « Nous sommes dévastés et effrayés, mais c’est dans ces moments-là que nous puiserons nos ressources », déclare-t-il. Valence est en proie à une guerre de territoires dans plusieurs quartiers en raison du trafic de drogues depuis des semaines, avec quatre morts récentes chez les jeunes hommes. Des opérations policières ont été lancées mercredi pour tenter de reprendre le contrôle des quartiers perdus.