Drôme en crise : la sécheresse frappe deux secteurs, les restrictions d’eau renforcées

La situation de la Drôme est préoccupante à cause de la sécheresse qui prévaut dans plusieurs de ses régions. Dans ce contexte, la préfecture locale a décidé de renforcer les mesures de restriction de l’utilisation de l’eau dans deux des secteurs les plus touchés : celui de la Berre et celui du Lez. Il y a eu un niveau d’alerte « crise » qui a été activé et il est désormais impératif de prendre des mesures supplémentaires pour pallier à cette situation. Les habitants de ces secteurs devront faire face à des nouvelles restrictions concernant l’utilisation de l’eau. En effet, il est désormais interdit d’arroser les pelouses, de remplir les piscines et même d’irriguer les cultures pendant la journée. Ces mesures visent à sensibiliser la population à l’importance de préserver cette ressource vitale pour mieux la gérer en temps et en heures.

Renforcement des restrictions de l’eau dans la Drôme

Des limites d’impact saisonnier relatif

La restriction en vigueur impactera environ 150 exploitations principalement dans les bassins de la Berre et du Lez avec des limites strictes pour l’irrigation, sauf pour les dérogations difficiles à obtenir, selon la Chambre d’agriculture de Drôme. Les besoins en eau pour l’agriculture sont surtout concentrés en juillet, et les mesures de restriction toucheront principalement le maraîchage, l’arboriculture, les plantes aromatiques et le chêne truffier.

Interdiction d’arrosage des pelouses

Les particuliers pourront également ressentir les impacts de la mesure, notamment en raison de l’interdiction de l’arrosage des pelouses privées. La préfecture de la Drôme rappelle que le niveau « crise » est la dernière étape de l’échelle d’alertes et appelle à une grande sobriété pour tous les usages. La préoccupation principale est de garantir la distribution d’eau potable et la disponibilité suffisante d’eau pour la lutte contre les incendies.

Cartes interactives en ligne

La préfecture de la Drôme a lancé un site interactif Vigieau qui permet aux particuliers et professionnels de se tenir informés des limites de la restriction de l’eau dans leur région. Un autre site interactif sur drome.gouv.fr permet aux utilisateurs de suivre les restrictions en temps réel selon leur situation personnelle, qu’ils soient particuliers, entreprises ou exploitants agricoles. Les mesures sont susceptibles d’évoluer en fonction des conditions météorologiques, avec des prévisions de fortes chaleurs dans la vallée du Rhône dans les prochains jours.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA