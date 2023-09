Drame sur un manège à Antibes : les détails choquants révélés !

Par un heureux hasard, la catastrophe a été évitée de justesse. En effet, lors d’un tour de manège à Antibes, le 1er septembre dernier, un enfant a été violemment éjecté de son siège. Incapable de se retenir, il est alors tombé au sol. Cette chute aurait pu lui laisser des séquelles irréparables, mais grâce à l’intervention providentielle d’une quinquagénaire, les conséquences ont été minimisées. En effet, cette dernière passait au même moment et a eu le réflexe de protéger l’enfant avec son propre corps. Malheureusement, elle a tout de même subi quelques blessures, mais rien de grave. On peut dire qu’elle a véritablement été le héros de cette histoire !

L’accident d’un enfant sur un manège-chenille à Antibes Land

Un enfant de huit ans, Evan, a été éjecté d’un manège-chenille à Antibes Land, un parc d’attractions situé dans le sud de la France, et a atterri à quinze mètres de là. Il a subi un traumatisme crânien, des douleurs dorsales et des contusions au genou. Le garçonnet avait pris place dans la nacelle avec son ami au moment de l’accident. Sa mère, Aurélie Martinez, qui était présente sur les lieux, a photographié son fils avant qu’il ne subisse l’accident. Selon elle, le manège tournait plus vite que d’habitude.

Pas de défaillances selon la police

Après l’accident, des policiers ont inspecté le manège pour y détecter une éventuelle défaillance, mais n’ont rien trouvé d’anormal. Evan n’a pas subi de blessures plus graves thanks to Nathalie Monet, une autre mère qui avait filmé ses filles dans le même manège au moment de l’accident. Elle a amorti la chute du petit garçon. La mère d’Evan compte porter plainte suite à cet accident.

Critiques contre la sécurité des parcs d’attractions

Cet accident n’est pas le seul à se produire dans un parc d’attractions. Les critiques sur la sécurité dans ces lieux se font de plus en plus entendre. En 2019, deux accidents mortels sont survenus dans des parcs d’attractions en France. Un adolescent est décédé après être tombé d’un manège à sensation, et un homme est mort électrocuté dans un parc d’attractions. Même si les normes de sécurité dans ces lieux sont strictes, les accidents ne sont pas totalement évitables.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA