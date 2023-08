Drame écologique : colonie de sternes bretonnes décimée par la grippe aviaire sur l’archipel des Glénan.

Les branches de l’île-aux-Moutons, située au sein de l’archipel des Glénan, ont longtemps abrité les sternes, à l’abri des maladies qui avaient jusque-là épargné la colonie la plus importante de toute la Bretagne. Tristement, cette année, une épidémie de grippe aviaire a décimé les oiseaux, provoquant l’alarme de l’association Bretagne Vivante, qui redoute des conséquences désastreuses pour les populations de sternes et leur environnement. En effet, si aucun effort n’est fait pour limiter la propagation de cette épizootie, le solide écosystème qui faisait la richesse et la beauté de l’île-aux-Moutons pourrait être gravement menacé.

Risque de disparition de la plus grande colonie de sternes en Bretagne

La grippe aviaire décime la plus grande colonie de sternes de Bretagne sur l’archipel des Glénan, dans le Finistère, d’après l’association Bretagne Vivante. La colonie, déjà éprouvée par la prédation des goélands et le manque de ressources alimentaires, était pourtant revenue en masse sur l’île au printemps dernier. Une mortalité grandissante a été signalée sur l’île, 1 900 poussins et 60 adultes étant décédés à la suite de l’épizootie. La grippe aviaire, apparue dans un élevage de volaille en Chine en 1996, a provoqué la disparition de la plus grande colonie de fous de Bassan de la Réserve des Sept-Îles, dans les Côtes-d’Armor, l’an dernier.

Des conséquences désastreuses pour la nature

La grippe aviaire continue de se propager dans le monde, manifestant des conséquences désastreuses sur la biodiversité, notamment pour les colonies d’oiseaux marins. Bernard Cadiou, ornithologue spécialiste des oiseaux marins pour Bretagne Vivante, déclare que la grippe aviaire est « un nouvel effet négatif de l’activité humaine contre lequel nous sommes impuissants. C’est rageant ». L’association parle d’années d’efforts de conservation anéantis.

Des mesures pour tenter de limiter la propagation

Afin de tenter de limiter la propagation de l’épizootie, Bretagne Vivante a appliqué une mesure de précaution qui consiste en un débarquement hebdomadaire en combinaison sanitaire pour suivre l’évolution de l’épizootie sur l’île. La préfecture du Finistère a, elle, interdit tout accès à l’île. Les équipes de Bretagne Vivante et l’office français de la biodiversité pratiquent des prises de sang pour comprendre si les oiseaux y résistent et étudier ainsi quelle sera la résistance des sternes, goélands, labbes et autres fous de Bassan à ce virus.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA