Drame d’Annecy, défi environnemental, dictée géante : actualité à hauteur d’enfant

L’agression survenue sur une aire de jeux à Annecy, les actions à petite échelle pour protéger l’environnement et le lancement des 24 Heures du Mans sont les sujets phares de l’édition de cette semaine de Salut l’info !

Chaque semaine, le podcast « Salut l’info ! » s’adresse aux enfants âgés de 7 à 11 ans et leur présente l’actualité. Il s’agit d’un programme de la radio Franceinfo et du magazine Astrapi. Dans chaque épisode, des enfants interviennent et co-animent l’émission avec les journalistes. Cette semaine, c’est Arthur, 8 ans, qui prend le micro.

Attaque à Annecy : des conseils pour aborder le sujet avec les enfants

Cet événement a touché toute la France : le jeudi 8 juin, un homme a blessé six personnes avec un couteau, dont quatre jeunes enfants. Face à une information qui peut être choquante, cet épisode recueille les conseils de Nadège Larcher, psychologue. « Il est normal que nous soyons tous choqués », dit-elle, avant de suggérer de « regarder le moins possible la télévision et même de demander aux adultes de l’éteindre quand on est présent, car les enfants n’ont pas besoin de voir ce genre d’images. »

Comme chaque semaine, « Salut l’info ! » passe en revue l’actualité. L’émission se penche également sur l’Ukraine, où un grand barrage a explosé mardi 6 juin. 18 milliards de tonnes d’eau se sont déversées d’un coup, inondant une grande partie de la région. Cet événement s’inscrit dans le conflit qui oppose la Russie et l’Ukraine.

Le dimanche 4 juin, la célèbre avenue des Champs-Elysées à Paris s’est transformée en salle de classe le temps d’une dictée, la plus grande au monde ! Des champions participeront également à la célèbre course automobile des 24 heures du Mans ce week-end, qui fête ses 100 ans cette année.

Le Quart d’heure Actu : un rituel hebdomadaire pour apprendre à s’informer

L’émission « Salut l’info ! » aime donner la parole aux enfants et raconter leur quotidien, surtout à l’école. Par exemple, dans la région parisienne, des élèves ont mené le projet « Ma petite planète » avec leur enseignante. Pauline de Franceinfo est allée à leur rencontre, accompagnée de notre technicien Ivan.

Si vous aussi, avec votre classe, vous menez un projet original et souhaitez le partager dans « Salut l’info ! », vous pouvez nous laisser un message sur notre répondeur au 01 47 79 40 00. C’est aussi à ce numéro que des enfants ont raconté leurs blagues, que nous écoutons dans ce nouvel épisode.

Enfin, comme chaque semaine dans le club très sélect de « Salut l’info ! », un jeune invité nous fait part de ses goûts et répond au quiz de l’émission. Dans cet épisode, c’est Arthur, 8 ans, qui nous fait découvrir notamment le Japon.

Bonne écoute !

