Drame au port de Bordeaux : ouvrier perd la vie après chute de nacelle

Le port maritime à Bassens a été le théâtre d’un dramatique accident vendredi dernier. En effet, lors d’une opération de maintenance, une nacelle a chuté de plusieurs mètres de haut, blessant grièvement quatre salariés. Aujourd’hui, leur état reste préoccupant, et l’un d’entre eux est même en danger de mort. Les causes de l’accident restent à déterminer, mais une enquête est en cours pour comprendre les circonstances exactes de ce tragique événement. En attendant, les autorités et les proches des victimes espèrent que leur état s’améliorera rapidement et présentent toutes leurs pensées et leurs condoléances à leurs familles respectives.

Décès d’un ouvrier, quatre autres en état grave

Un ouvrier accidenté dans la chute d’une nacelle élévatrice au port de Bassens est décédé le 7 août. Les quatre autres sont toujours dans un état grave, dont l’un est en urgence vitale absolue. Les ouvriers sont tombés de sept mètres de haut depuis une nacelle dont le plateau s’est décroché.

Les ouvriers travaillaient pour une entreprise sous-traitante

Il s’agit de ressortissants russes travaillant pour une entreprise sous-traitante en contrat avec Castel et Fromaget, une société de BTP. Le parquet a ouvert une enquête pour homicide involontaire et blessures involontaires avec ITT supérieure à trois mois dans le cadre du travail. L’inspection du travail a été désignée en cosaisine pour vérifier que les ouvriers travaillaient dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Enquête sur les raisons techniques de l’accident

La procureure de la République a déclaré que « nous n’en savons pas davantage pour l’instant sur les raisons techniques du basculement de la nacelle ». Il appartiendra donc à l’enquête de déterminer les causes exactes de l’accident.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA